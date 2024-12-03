Tim Soulmate Bawa Pulang Rp33 Juta, Siapa Pemenang Supermarket Sweep Selanjutnya?

(Foto: MNC Media)

JAKARTA - Game show Supermarket Sweep menjadi salah satu hiburan seru MNCTV yang penuh tantangan dengan hadiah menggiurkan. Setiap episodenya, peserta harus menaklukkan tantangan misterius dengan menguji panca indera.

Lalu peserta harus mengisi kata penghubung dengan jawaban kocak yang out of the box. Sebelumnya, Tim Soulmate berhasil memecahkan rekor dengan mencapai level 4 babak Super Sweep berhadiah Rp25 juta.

Tim Soulmate kemudian berhasil membawa pulang hadiah senilai total Rp33 juta. Karena dalam game show ini, peserta berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp50 juta dan belanjaan yang didapatkannya selama mengikuti tantangan.

Para peserta juga boleh memborong apapun semau dan sepuas mereka. Untuk bisa membawa pulang hadiah tersebut, peserta harus melewati babak Mini Sweep, Round Sweep, Big Sweep, dan Super Sweep.

Babak Mini Sweep merupakan tahapan di mana peserta mencari barang sesuai clue yang diberikan host. Bagi peserta yang membawa barang dengan benar dan paling cepat akan mendapatkan poin waktu tambahan.