Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tim Soulmate Bawa Pulang Rp33 Juta, Siapa Pemenang Supermarket Sweep Selanjutnya?

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:30 WIB
Tim Soulmate Bawa Pulang Rp33 Juta, Siapa Pemenang Supermarket Sweep Selanjutnya?
Tim Soulmate Bawa Pulang Rp33 Juta, Siapa Pemenang Supermarket Sweep Selanjutnya? (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Game show Supermarket Sweep menjadi salah satu hiburan seru MNCTV yang penuh tantangan dengan hadiah menggiurkan. Setiap episodenya, peserta harus menaklukkan tantangan misterius dengan menguji panca indera.

Lalu peserta harus mengisi kata penghubung dengan jawaban kocak yang out of the box. Sebelumnya, Tim Soulmate berhasil memecahkan rekor dengan mencapai level 4 babak Super Sweep berhadiah Rp25 juta. 

Tim Soulmate kemudian berhasil membawa pulang hadiah senilai total Rp33 juta. Karena dalam game show ini, peserta berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp50 juta dan belanjaan yang didapatkannya selama mengikuti tantangan.

Para peserta juga boleh memborong apapun semau dan sepuas mereka. Untuk bisa membawa pulang hadiah tersebut, peserta harus melewati babak Mini Sweep, Round Sweep, Big Sweep, dan Super Sweep.

Babak Mini Sweep merupakan tahapan di mana peserta mencari barang sesuai clue yang diberikan host. Bagi peserta yang membawa barang dengan benar dan paling cepat akan mendapatkan poin waktu tambahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement