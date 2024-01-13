Reaksi Alshad Ahmad Ketika Ditanya Soal Anak Nissa Asyifa

JAKARTA - Alshad Ahmad kembali disindir warganet setelah mantan istrinya, Nissa Asyifa mengunggah foto anak mereka di Instagram. Warganet meminta kekasih Tiara Andini itu untuk menjenguk sang anak.

Namun ketika ditanya tanggapannya terkait pertemuan dengan sang anak, Alshad tampak enggan menanggapinya dan segera berlalu dari awak media. “Pamit ya,” ujarnya saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada 12 Januari 2024.

Alshad Ahmad pernah menikahi Nissa Asyifa karena perempuan tersebut telah mengandung anak mereka. Namun pada November 2022, sang YouTuber diketahui menggugat cerai perempuan tersebut di Pengadilan Agama Bandung.

Pengadilan kemudian mengungkapkan, Alshad Ahmad dan Nissya Asyifa telah resmi bercerai pada Desember 2022. Menariknya, sang YouTuber memutuskan menceraikan istrinya setelah berpacaran dengan Tiara Andini.