Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Alshad Ahmad Ketika Ditanya Soal Anak Nissa Asyifa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |11:30 WIB
Reaksi Alshad Ahmad Ketika Ditanya Soal Anak Nissa Asyifa
Reaksi Alshad Ahmad ketika ditanya anak Nissya Asyifa. (Foto: Instagram/@alshadahmad)
A
A
A

JAKARTA - Alshad Ahmad kembali disindir warganet setelah mantan istrinya, Nissa Asyifa mengunggah foto anak mereka di Instagram. Warganet meminta kekasih Tiara Andini itu untuk menjenguk sang anak. 

Namun ketika ditanya tanggapannya terkait pertemuan dengan sang anak, Alshad tampak enggan menanggapinya dan segera berlalu dari awak media. “Pamit ya,” ujarnya saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada 12 Januari 2024. 

Alshad Ahmad pernah menikahi Nissa Asyifa karena perempuan tersebut telah mengandung anak mereka. Namun pada November 2022, sang YouTuber diketahui menggugat cerai perempuan tersebut di Pengadilan Agama Bandung. 

Pengadilan kemudian mengungkapkan, Alshad Ahmad dan Nissya Asyifa telah resmi bercerai pada Desember 2022. Menariknya, sang YouTuber memutuskan menceraikan istrinya setelah berpacaran dengan Tiara Andini. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/33/3091845/alshad_ahmad-Vp0Q_large.jpg
6 Poin Klarifikasi Alshad Ahmad soal Pernikahannya dengan Nissa Asyifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091634/alshad_ahmad-pZrG_large.jpg
Alshad Ahmad Pastikan Tetap Tanggung Jawab pada Anak meski Cerai dari Nissa Asyifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3004115/alshad-ahmad-bagikan-video-saat-diserang-harimau-peliharaannya-qPsnxYoylK.jpg
Momen Alshad Ahmad Diserang Harimau Putih Peliharaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2980990/alasan-alshad-ahmad-jual-rumah-keluarga-senilai-rp300-miliar-I9Nv9Z8vRQ.jpg
Alasan Alshad Ahmad Jual Rumah Keluarga Senilai Rp300 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/33/2924550/tiara-andini-dan-alshad-ahmad-diduga-masih-pacaran-0OamR1clJg.png
Tiara Andini dan Alshad Ahmad Diduga Masih Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/33/2855324/ada-hubungan-apa-alshad-ahmad-dengan-raffi-ahmad-ekdM9Hr81X.jpg
Ada Hubungan Apa Alshad Ahmad dengan Raffi Ahmad?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement