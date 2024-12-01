4 Sumber Kekayaan Praz Teguh, Komika yang Makin Kinclong Usai Cabut dari PWK

JAKARTA - Teguh Prasetyo, yang lebih dikenal dengan nama Praz Teguh, merupakan seorang pelawak sekaligus aktor tanah air. Ia mengawali karier dengan menjadi pembuka dalam tur Merdeka dalam Bercanda yang diproduksi oleh Pandji Pragiwaksono, pada tahun 2012.

Namanya semakin dikenal ketika ia bergabung di PWK (Podcast Warung Kopi) milik Has Creative. Podcast yang menyajikan obrolan ringan layaknya di warung kopi itu menjadi salah satu podcast yang selalu ramai ditonton.

Selama 3 tahun berkarier sebagai host di PWK, Praz Teguh resmi pamit dari konten yang membesarkan namanya itu. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan kontrak Praz yang sudah berakhir dengan Has Creative di tanggal 26 Agustus lalu. Kabar tersebut membuat netizen penasaran dengan sumber kekayaan Praz Teguh usai keluar dari PWK. Berikut rincian sumber kekayaan Praz Teguh.

4 Sumber Kekayaan Praz Teguh

1. Youtube

Tak lagi menjadi host di PWK, Praz Teguh tetap aktif di kanal YouTube pribadinya yang bernama Tuah Kreasi. Dengan lebih dari 1,6 juta Subscriber, ia sering membagikan berbagai konten menarik, termasuk podcast.

Dengan total 394 video yang telah diunggah, Praz Teguh diperkirakan memperoleh penghasilan antara $2,8 ribu hingga $45,9 ribu setiap bulannya, menurut Social Blade. Jika dihitung dalam rupiah, penghasilan dari kanal Tuah Kreasi berkisar antara Rp 43,2 juta hingga Rp 700 juta.

2. Aktor

Praz Teguh memulai debut aktingnya dalam film layar lebar berjudul Get Up Stand Up. Meskipun perannya saat itu tidak terlalu besar, ia mulai mendapat tawaran untuk membintangi berbagai film. Salah satu film yang sukses dan banyak ditonton adalah Agak Laen, yang tayang pada 1 Februari 2024 lalu.

Tak hanya layar lebar, Praz juga pernah membintangi sejumlah film pendek, serial televisi, hingga serial web.