Alasan Praz Teguh Pertahankan Rambut Panjang saat Umrah

MAKKAH - Komika Praz Teguh diketahui tengah menjalani ibadah umrah bersama sang istri, Qorry Rizky Ananda Majid, sejak 25 Februari silam. Momen dirinya di Tanah Suci sempat dibagikan sang komika lewat Instagram.

Dalam salah satu foto, dia tampak berpose dengan sang istri di depan Kakbah. Qorry yang mengenakan hijab hitam tampak menyandarkan kepalanya di pundak sang suami. Praz tampak menyematkan emoji Kakbah dalam unggahannya tersebut.

Sekitar 3 hari lalu, Praz Teguh juga membagikan momen kebersamaannya dengan sang istri di Medina. Dalam unggahan itu, banyak warganet yang mempertanyakan kapan sang komika akan melakukan Tahallul alias mencukur rambut saat berhaji/berumrah setelah merampungkan rukun sa’i.

Terkait pertanyaan warganet tersebut, komika berdarah Minangkabau ini pun memberikan penjelasannya. Dia mengaku, telah berdiskusi dengan beberapa guru spiritualnya terkait keputusan tidak mencukur habis kepalanya.