JAKARTA - Natalie Portman merupakan aktris cantik berdarah Israel-Amerika Serikat, yang telah berkarir selama lebih dari tiga dekade. Dengan paras yang menawan, ia pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 100 wanita tercantik di dunia.

Tak hanya cantik, Natalie Portman juga dikenal karena bakat aktingnya yang diakui di berbagai ajang bergengsi. Pada tahun 2011, Portman meraih penghargaan Aktris Terbaik secara berturut-turut dari Screen Actors Guild Awards, Golden Globe Awards, Critic's Choice Awards, BAFTA Awards, hingga Academy Awards berkat penampilannya yang luar biasa dalam film Black Swan.

Dengan perpaduan kecantikan dan akting yang memukau, Natalie Portman telah membintangi berbagai film ikonis. Tidak heran jika ia sering dipercaya untuk memerankan karakter yang menonjolkan sisi emosional sekaligus sensualitas.

5 Film Hot Natalie Portman

1. No String Attached (2011)

Film garapan Ivan Reitman ini merupakan film komedi roman asal Amerika Serikat, yang menceritakan tentang dua sahabat, Adam Franklin dan Emma Kurtzman yang sepakat menjalin hubungan tanpa melibatkan perasaan cinta, murni untuk memenuhi kebutuhan seksual semata.

Natalie Portman berperan sebagai Emma, gadis cantik yang memutuskan untuk terlibat dalam hubungan tanpa komitmen dengan Adam. Meski film tersebut banyak menampilkan adegan dewasa, Natalie Portman mengaku menikmati adegan tersebut bersama lawan mainnya, Ashton Kutcher.

2. Black Swan (2010)

Film drama misteri thriller asal Amerika Serikat ini disutradarai oleh Darren Aronofsky. Film berfokus pada Nina, balerina berbakat yang hidupnya selalu dikendalikan oleh ibunya. Saat bersaing untuk mendapatkan peran utama dalam pementasan Swan Lake, Nina tanpa sengaja menemukan sisi gelap dalam dirinya.

Karakter Nina yang dibawakan Natalie Portman digambarkan sebagai seorang wanita muda yang sangat terobsesi dengan kesempurnaan. Akting totalitas Portman mendapat pujian dari penonton, terutama saat ia beradu peran dengan Mila Kunis dalam adegan panas yang penuh emosi dan ketegangan.

3. Closer (2004)

Film yang disutradarai oleh Mike Nichols dan ditulis oleh Patrick Marber ini merupakan film drama romantis yang diadaptasi dari drama berjudul sama di tahun 1997. Film bercerita mengenai rumitnya hubungan antara empat karakter: Alice Ayres, Dan Woolf, Anna Cameron, serta Larry Gray.

Dalam film ini Natalie Portman berperan sebagai Alice Ayres, wanita muda yang terjebak dalam hubungan yang penuh ketegangan, saling pengkhianatan, dan perasaan yang membingungkan. Tokoh alice yang merupakan penari striptis tentu memperlihatkan sisi sensual dari Natalie Portman.