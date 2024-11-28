Segini Harga Mobil Rayyanza Kado Ultah dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Segini Harga Mobil Rayyanza Kado Ultah dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

JAKARTA - Segini harga mobil Rayyanza kado ultah dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bocah 3 tahun itu menerima mobil listrik mewah berwarna merah dengan tema Lightning McQueen dari film animasi Cars.

“Pemirsa, Ajjahe lagi berdoa. Pengin kado ulang tahun ‘Lightning McQueen’,” ujar Raffi Ahmad dalam caption unggahannya pada 26 November silam.

Menariknya, saat mendapatkan mobil tersebut, Rayyanza terlihat mewek sambil memeluk erat sang ayah. Raffi menjelaskan, mobil itu akan digunakan untuk mengantar jemput putranya tersebut ke sekolah.

“Biar dia tambah semangat sekolahnya,” ujar presenter 37 tahun tersebut seperti dikutip dari program talkshow FYP, pada Kamis (28/11/2024).

Namun Raffi enggan membeberkan lebih detail terkait spesifikasi mobil tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, mobil tersebut adalah Wuling Binguo EV, mobil listrik yang dibanderol mulai dari Rp317 juta hingga Rp372 juta.