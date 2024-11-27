Raffi Ahmad Bantah Beri Kado Mewah untuk Rayyanza: Mobil Lama Stiker Baru

Raffi Ahmad Bantah Beri Kado Mewah untuk Rayyanza: Mobil Lama Stiker Baru (Foto: IG Raffi Ahmad)

JAKARTA - Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah memberikan kado ulang tahun untuk anak keduanya, Rayyanza Malik Ahmad, pada Selasa (26/11/2024).

Hadiah tersebut berupa sebuah mobil listrik yang dihias dengan tema karakter favorit Rayyanza, Lightning McQueen. Namun, pemberian tersebut memicu opini negatif di kalangan netizen, yang mempertanyakan sumber kekayaan Raffi sehingga bisa menghadiahkan mobil untuk putranya yang baru berusia tiga tahun.

Raffi Ahmad segera memberikan klarifikasi terkait pemberitaan ini. Dalam sebuah wawancara di kawasan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024), Raffi menegaskan bahwa mobil tersebut bukanlah barang baru.

Raffi Ahmad Bantah Beri Kado Mewah untuk Rayyanza: Itu Mobil Lama Stikernya Baru

"Bukan," ujar Raffi singkat saat membantah isu bahwa ia membeli mobil baru untuk Rayyanza.

Ia menjelaskan bahwa mobil itu sebenarnya sudah lama dimiliki, hanya saja tampilannya diubah dengan menambahkan stiker bertema Lightning McQueen untuk menjadikannya spesial sebagai kado ulang tahun.

"Mobilnya sudah lama. Stikernya saja yang baru," jelasnya.

Semua Anak Disayang Sama Rata

Raffi juga menegaskan bahwa dirinya tidak membeda-bedakan kasih sayang untuk kedua anaknya, baik Rayyanza maupun Rafathar.

"Semua anakku disayang kok," tuturnya.