Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Bantah Beri Kado Mewah untuk Rayyanza: Mobil Lama Stiker Baru

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |15:22 WIB
Raffi Ahmad Bantah Beri Kado Mewah untuk Rayyanza: Mobil Lama Stiker Baru
Raffi Ahmad Bantah Beri Kado Mewah untuk Rayyanza: Mobil Lama Stiker Baru (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah memberikan kado ulang tahun untuk anak keduanya, Rayyanza Malik Ahmad, pada Selasa (26/11/2024).

Hadiah tersebut berupa sebuah mobil listrik yang dihias dengan tema karakter favorit Rayyanza, Lightning McQueen. Namun, pemberian tersebut memicu opini negatif di kalangan netizen, yang mempertanyakan sumber kekayaan Raffi sehingga bisa menghadiahkan mobil untuk putranya yang baru berusia tiga tahun.

Raffi Ahmad segera memberikan klarifikasi terkait pemberitaan ini. Dalam sebuah wawancara di kawasan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024), Raffi menegaskan bahwa mobil tersebut bukanlah barang baru.

Raffi Ahmad Bantah Beri Kado Mewah untuk Rayyanza: Itu Mobil Lama Stikernya Baru
Raffi Ahmad Bantah Beri Kado Mewah untuk Rayyanza: Itu Mobil Lama Stikernya Baru

"Bukan," ujar Raffi singkat saat membantah isu bahwa ia membeli mobil baru untuk Rayyanza.

Ia menjelaskan bahwa mobil itu sebenarnya sudah lama dimiliki, hanya saja tampilannya diubah dengan menambahkan stiker bertema Lightning McQueen untuk menjadikannya spesial sebagai kado ulang tahun.

"Mobilnya sudah lama. Stikernya saja yang baru," jelasnya.

Semua Anak Disayang Sama Rata

Raffi juga menegaskan bahwa dirinya tidak membeda-bedakan kasih sayang untuk kedua anaknya, baik Rayyanza maupun Rafathar.

"Semua anakku disayang kok," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement