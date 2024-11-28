Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Sumber Kekayaan Ririe Fairus, Mantan Istri Ayus Sabyan

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |09:41 WIB
JAKARTA - Ririe Fairus belakangan ini menjadi sorotan usai kabar pernikahan mantan suaminya, Ayus Sabyan, dengan Nissa Sabyan terungkap.

Sebelumnya, Ririe Fairus dan Ayus Sabyan resmi bercerai pada Maret 2021. Perceraian mereka diduga dipicu oleh hubungan perselingkuhan antara Ayus dengan Nissa Sabyan.

Selama hampir empat tahun berpisah dari pria yang bernama asli Ahmad Fairuz, Ririe Fairus masih belum tampak menggandeng pasangan baru. Hal tersebut membuat netizen kerap mempertanyakan penghasilan Ririe Fairus yang kini menjadi single parents usai bercerai dengan Ayus. Berikut rincian sumber kekayaan Ririe Fairus.

4 Sumber Kekayaan Ririe Fairus

1. Endorsement

Dengan pengikut Instagram yang mencapai 1,3 juta orang, Ririe tentu menjadi incaran brand - brand dalam mempromosikan barangnya. Dalam unggahan di akun @ririe_fairus, Ririe kerap mempromosikan berbagai brand, mulai dari produk fashion, kecantikan, peralatan rumah tangga, barang elektronik, aksesoris seperti kacamata dan jam tangan, hingga obat herbal pelangsing.

2. Brand Ambassador

Tak hanya promosi, Ririe Fairus juga dipercayakan menjadi brand ambassador untuk beberapa produk kecantikan dan fashion ternama. Hal ini didukung oleh pesona dan kecantikan Ririe Fairus yang tetap memukau meski sudah berstatus janda.

 

Halaman:
1 2
