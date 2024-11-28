Mohon Doa, Ririe Fairus Mulai Membuka Hati

JAKARTA - Ririe Fairus, mantan istri Ayus Sabyan, tampaknya telah sepenuhnya move on dari masa lalunya. Meski namanya sempat kembali menjadi sorotan publik menyusul pernikahan mantan suaminya dengan Nissa Sabyan pada Juli 2024, Ririe tetap menunjukkan sikap tegar dan positif.

Sebagai pengingat, sebelum pernikahan tersebut, Nissa sempat diisukan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ayus dan Ririe, yang berakhir dengan perceraian pada 2021. Namun, Ririe mengaku telah melupakan masa-masa sulit itu. Kini, rasa sakit hati dan kekecewaan tak lagi menghantui dirinya.

Ririe mengungkapkan bahwa dirinya sudah siap membuka hati untuk pria baru. Ia merasa optimis akan menemukan pasangan yang tepat, meski hingga kini belum ada yang berhasil merebut hatinya.

“Udah membuka hati kok. Doain aja. Belum ada sih yang dekat, tapi doain aja,” kata Ririe saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski pernikahannya dahulu kandas karena adanya orang ketiga, Ririe mengaku tidak merasa trauma. Ia yakin, jika suatu saat bertemu pria yang benar-benar setia, dirinya akan siap untuk membangun hubungan kembali.

“Kalau dibilang trauma, kan aku sampai sekarang belum menikah lagi. Kalau cowoknya bener dan setia, kayaknya nggak bakal trauma,” ujarnya dengan yakin.

(aln)