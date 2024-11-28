Sarwendah Tan Risih Dijodohkan dengan Boy William oleh Netizen

JAKARTA - Sarwendah Tan, mantan istri Ruben Onsu, kembali menjadi perbincangan netizen setelah muncul dalam sebuah konten bersama Boy William di Instagram.

Interaksi keduanya membuat netizen mulai menjodoh-jodohkan mereka, sesuatu yang ternyata membuat Sarwendah merasa tidak nyaman.

Sarwendah menjelaskan bahwa hubungannya dengan Boy William murni profesional dan sebatas rekan kerja.

"Aku syuting sama siapa saja pasti dijodohin. Kemarin syuting dijodohin, sekarang syuting dijodohin. Kan kita cuma syuting bareng. Ya terserah saja netizen mau jodohin ke mana, toh nggak ada apa-apa," ujar Sarwendah saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sarwendah mengakui bahwa perjodohan ini membuatnya risih, meskipun dia menyadari bahwa sebagai figur publik, hal seperti itu sudah menjadi risiko.

"Ya risih sih, tapi kalau kata orang ini risiko jadi public figure. Ya, untungnya sesama public figure, jadi sama-sama ngerti," ungkap ibu dua anak itu.

Dia juga menyoroti bahwa setiap kali dirinya membuat konten menarik, apalagi dengan lawan jenis, netizen sering kali berasumsi lebih.

"Kayak kemarin aku syuting di mobil dibilangnya gimana, terus syuting apa lagi pokoknya kalau aku syuting terus seru, pasti dijodoh-jodohin atau diomongin. Ya sudah lah," tambahnya.