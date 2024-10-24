Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai dari Ruben Onsu, Sarwendah Dilarang Anak Nikah Lagi

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:01 WIB
Cerai dari Ruben Onsu, Sarwendah Dilarang Anak Nikah Lagi
Cerai dari Ruben Onsu, Sarwendah Dilarang Anak Nikah Lagi (Foto: IG Sarwendah)
JAKARTA Ruben Onsu dan Sarwendah telah resmi bercerai. Kini, usai menjanda, Sarwendah  belum berpikiran untuk menikah lagi karena tidak diperbolehkan anak-anak. 

Dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta, Sarwendah akhirnya membuka suara mengenai keinginannya untuk mencari pasangan baru setelah perceraiannya dengan Ruben Onsu kemarin.

Sarwendah mengaku belum siap mencari pasangan baru. Selain faktor kesiapan, anak-anak juga menjadi faktor dirinya tidak terburu-buru mencari pasangan baru.

Cerai dari Ruben Onsu, Sarwendah Dilarang Anak Nikah Lagi
Cerai dari Ruben Onsu, Sarwendah Dilarang Anak Nikah Lagi

“Karena masih baru dan aku harus menenangkan diri dulu,” ujar Sarwendah kepada Raffi Ahmad yang menjadi host dalam acara tersebut.

Betrand Peto yang duduk di sebelah Sarwendah juga mengaku kalau dirinya dan anak-anak Sarwendah yang lain, Thalia dan Thania Onsu, tidak merestui kalau Sarwendah mencari pasangan baru.

“Kalau urusan mencari pasangan dan punya anak lagi itu aku gak setuju. Gak cuma aku, Thalia dan Thania juga gak setuju,” ungkap penyanyi yang akrab dipanggil Onyo tersebut.

Menurut Sarwendah, mencari pasangan baru juga bukan prioritasnya saat ini karena dirinya masih harus fokus menjaga dan merawat anak-anak. Anak-anak merupakan salah satu alasan yang membuat Sarwendah kuat sampai saat ini.

Betrand Petro selaku anak sulung dan satu-satunya laki-laki yang ada di pihak Sarwendah setelah bercerai dengan Ruben Onsu berpesan agar Sarwendah tetap semangat dan selalu ingat bahwa dirinya tidak sendiri meski sudah berpisah dengan Ruben.

“Semangat, masih ada aku, Thalia, dan Thania. Jangan capek-capek. Semoga apapun yang bunda lakukan dapat berjalan dengan lancar dan membuat kita happy,” pesan Betrand sambil memegang tangan Sarwendah.

 

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
