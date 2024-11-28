Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pratama Arhan Jenguk Ayah Mertua, Azizah Salsha Jadi Pertanyaan Netizen

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |10:43 WIB
Pratama Arhan Jenguk Ayah Mertua, Azizah Salsha Jadi Pertanyaan Netizen
Pratama Arhan Jenguk Ayah Mertua, Azizah Salsha Jadi Pertanyaan Netizen (Foto: IG Andre Rosiade)
A
A
A

JAKARTA - Pesepakbola Pratama Arhan, yang kini bermain untuk Suwon FC di Korea Selatan, diketahui sedang berada di Indonesia. 

Kepulangannya ke tanah air diduga untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia di Bali, sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2024.

Namun, sebelum bergabung dengan Skuad Garuda di Bali, suami dari Azizah Salsha ini terlihat singgah di Jakarta. Salah satu agendanya adalah menjenguk ayah mertuanya, Andre Rosiade, yang tengah dirawat di rumah sakit.

Pratama Arhan Jenguk Ayah Mertua, Azizah Salsha Jadi Pertanyaan Netizen
Pratama Arhan Jenguk Ayah Mertua, Azizah Salsha Jadi Pertanyaan Netizen

Andre Rosiade, yang juga dikenal sebagai tokoh politik, tampak bahagia dengan kehadiran menantunya. Momen hangat tersebut diabadikan dalam sebuah foto bersama Andre, istrinya, kedua anaknya, dan Pratama Arhan. 

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, @andrerosiade, Andre menyebut kehadiran Arhan sebagai "suntikan vitamin" yang membuatnya semakin semangat untuk pulih.

"Suntikan vitamin hehe," tulis Andre, Kamis (28/11/2024).

Unggahan tersebut menuai banyak komentar dari netizen. Selain doa untuk kesembuhan Andre, beberapa warganet justru penasaran dengan keberadaan Azizah Salsha, istri Pratama Arhan, yang tidak terlihat dalam foto.

Beberapa netizen menduga bahwa Azizah, atau yang akrab disapa Zize, ada di lokasi dan mungkin bertugas mengambil foto.

"Cepat sehat abi, ada menantu yang jagain," tulis @far**

"Azizah yang foto," ujar @vip**

"Anak ceweknya mana?" tanya @55***

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173274/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-DBvF_large.jpg
Pratama Arhan Bacakan Ikrar Talak, Resmi Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/33/3173019/pratama_arhan-ofN1_large.jpg
Pratama Arhan Foto Mesra dengan Selebgram Putri Azzralea, Netizen Duga Hanya Editan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170445/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-JPAO_large.jpg
Nasib Rumah Tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha Ditentukan Akhir Bulan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168894/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-5RKO_large.jpg
Pratama Arhan dan Azizah Salsha Diisukan Rujuk, PA Tigaraksa Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165749/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-noMt_large.jpg
Ternyata, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Pisah Rumah sejak September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165738/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-Vo52_large.jpg
3 Alasan Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha, Salah Satunya karena Tak Nurut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement