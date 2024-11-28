Pratama Arhan Jenguk Ayah Mertua, Azizah Salsha Jadi Pertanyaan Netizen

JAKARTA - Pesepakbola Pratama Arhan, yang kini bermain untuk Suwon FC di Korea Selatan, diketahui sedang berada di Indonesia.

Kepulangannya ke tanah air diduga untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia di Bali, sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2024.

Namun, sebelum bergabung dengan Skuad Garuda di Bali, suami dari Azizah Salsha ini terlihat singgah di Jakarta. Salah satu agendanya adalah menjenguk ayah mertuanya, Andre Rosiade, yang tengah dirawat di rumah sakit.

Andre Rosiade, yang juga dikenal sebagai tokoh politik, tampak bahagia dengan kehadiran menantunya. Momen hangat tersebut diabadikan dalam sebuah foto bersama Andre, istrinya, kedua anaknya, dan Pratama Arhan.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, @andrerosiade, Andre menyebut kehadiran Arhan sebagai "suntikan vitamin" yang membuatnya semakin semangat untuk pulih.

"Suntikan vitamin hehe," tulis Andre, Kamis (28/11/2024).

Unggahan tersebut menuai banyak komentar dari netizen. Selain doa untuk kesembuhan Andre, beberapa warganet justru penasaran dengan keberadaan Azizah Salsha, istri Pratama Arhan, yang tidak terlihat dalam foto.

Beberapa netizen menduga bahwa Azizah, atau yang akrab disapa Zize, ada di lokasi dan mungkin bertugas mengambil foto.

"Cepat sehat abi, ada menantu yang jagain," tulis @far**

"Azizah yang foto," ujar @vip**

"Anak ceweknya mana?" tanya @55***