HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Gendong Anak Jennifer Coppen, Didoakan Segera Punya Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |06:00 WIB
JAKARTA - Momen hangat terlihat saat Azizah Salsha bertemu Kamari, putri Jennifer Coppen, dalam perayaan ulang tahun Azura, putri bungsu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, yang berlangsung pada 17 November 2024.

Acara ulang tahun tersebut berlangsung meriah dengan tema kehidupan bawah laut. Dekorasi dan kostum para tamu pun selaras dengan tema, menambah keceriaan suasana. Banyak selebritas yang hadir, termasuk Azizah Salsha dan Fadil Jaidi.

Di acara itu, Azizah, yang akrab disapa Zize, terlihat menggendong Kamari dengan penuh kasih sayang. Ia bahkan mengajak Kamari bermain bersama badut hingga membuat sang bayi tertawa riang.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Zize membagikan momen tersebut dengan menuliskan, "Culik bayikkk." Kamari terlihat nyaman berada dalam gendongan Zize tanpa sedikit pun rewel.

Unggahan itu kemudian dibagikan ulang oleh Jennifer Coppen, yang menyelipkan doa dan harapan agar Zize segera dikaruniai anak.
"Tahun depan gue yang gendong anak lo ya?," tulis Jennifer.

Ini bukan pertama kalinya Zize menunjukkan sisi keibuannya. Sebelumnya, ia sempat mencuri perhatian saat bertemu dengan Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung, putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dalam liburan tahun baru 2024 di Inggris.

 

