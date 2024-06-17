Krisdayanti Ajak Ameena dan Azzura Rayakan Idul Adha ke Malang

JAKARTA - Krisdayanti merayakan Idul Adha 2024 dengan berlibur bersama kedua cucunya, Ameena dan Azzura, ke Kota Baru, Malang, Jawa Timur. Dia menyusul sang suami, Raul Lemos, yang telah lebih dahulu berada di sana.

“Alhamdulillah, atas izin kedua orangtua Ameena dan Azzura, saya mau bawa mereka liburan ke Kota Batu,” ujarnya saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin (17/6/2024).

Seperti diketahui, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah menjalani ibadah haji ke Tanah Suci. Sementara Anang Hermansyah dan Ashanty terbang ke Korea Selatan selama 10 hari untuk urusan pekerjaan.

Alasan itulah yang membuat Krisdayanti memutuskan membawa kedua cucunya terbang ke Malang untuk berlibur. Di sana, dia dan sang suami, Raul Lemos, akan menyaksikan langsung penyembelihan hewan kurban mereka di Kota Batu.

Tahun ini, pelantun Mencintaimu tersebut dan suaminya berkurban enam sapi. Dua dari enam sapi itu disembelih di Jakarta, sementara sisanya akan didistribusikan ke Kota Batu, Malang.

“Jadi nanti sampai Batu, kami akan sama-sama memantau prosesi penyembelihan sapi tersebut. Semoga kurbannya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menerimanya,” kata Krisdayanti menambahkan.*

