HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Apa Motif Ayah Natasha Wilona Tiba-tiba Muncul setelah Menghilang 20 Tahun?

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |01:05 WIB
Apa Motif Ayah Natasha Wilona Tiba-tiba Muncul setelah Menghilang 20 Tahun?
Sebenarnya apa alasan ayah Natasha Wilona baru muncul setelah 20 tahun menghilang? (Foto: Instagram/@natashawilona12)
JAKARTA - Apa motif ayah Natasha Wilona toba-tiba muncul setelah menghilang 20 tahun? Pertanyaan ini mencuat ketika seorang pria bernama Didi Setiadi muncul ke publik dan mengklaim sebagai ayah kandung sang aktris. 

Pria yang akrab disapa ‘Abah’ tersebut mengungkapkan, alasannya baru muncul dan meminta bertemu dengan kedua anak perempuannya, Claresta Frederica dan Natasha Wilona.

“Abah tidak ada motif apapun dan tidak minta apapun dari anak-anak, selain diizinkan untuk bertemu sama mereka,” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Anak Rantau, pada Kamis (28/11/2024).

Didi Setiadi menambahkan, seiring bertambahnya usia, dia menyadari semua kesalahan yang diperbuatnya di masa lalu. Saat ini, dia hanya menginginkan pengampunan dari kedua putrinya.

“Abah hanya ingin bertemu, sebentar saja. Abah hanya mau minta maaf sama mereka. Mudah-mudahan, anak-anak mau memaafkan Abah ya,” katanya dengan suara bergetar.

