HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Natasha Wilona Muncul setelah 20 Tahun Menghilang: Saya Minta Maaf

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |08:00 WIB
Ayah Natasha Wilona Muncul setelah 20 Tahun Menghilang: Saya Minta Maaf
Natasha Wilona
A
A
A

BALI - Seorang pria bernama Didi Setiadi tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai ayah kandung Natasha Wilona. Dia mengungkapkan kerinduan dan keinginannya untuk bertemu dengan Wilona dan Claresta Frederica.

“Saya tidak bertemu dengan kedua anak saya sekitar 20 tahun. Selama ini, saya hanya bisa melihat mereka lewat media sosial,” ujar pria tersebut dengan suara bergetar dalam channel YouTube Anak Rantau yang dikutip pada Rabu (27/11/2024).

Didi Setiadi mengaku, selama ini berupaya menghubungi Natasha Wilona dan sang kakak. Namun karena dia tidak memiliki akses telepon, komunikasi hanya bisa dilakukan melalui sang adik, Ferry Setiadi.

Lalu apa yang menjadi motif Didi Setiadi baru muncul setelah 20 tahun? Pria yang kini berdomisili di Bali tersebut memastikan, tak menginginkan apapun dari kedua anaknya. 

Didi memang tidak mengungkapkan alasannya meninggalkan sang istri dan kedua anaknya di masa lalu. Namun seiring pertambahan usia, dia menyadari kesalahannya di masa lalu dan berharap mendapatkan maaf dari kedua anaknya.

Didi Setiadi
Didi Setiadi ingin bertemu Natasha Wilona setelah 20 tahun. (Foto: YouTube/Anak Rantau)

“Saya hanya ingin bertemu sebentar. Jika ada kesempatan dan diizinkan bertemu dengan anak-anak, saya ingin minta maaf. Mudah-mudahan mereka mau memaafkan saya,” katanya.

Didi Setiadi juga secara khusus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Theresia yang telah membesarkan kedua anak mereka dengan baik. “Terima kasih telah merawat dan membimbing anak-anak hingga menjadi seperti sekarang. Itu saja.”

 

