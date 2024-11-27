Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |01:16 WIB
Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream
Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream (Foto: IG Denny Caknan)
A
A
A

JAKARTA - Denny Caknan, musisi dangdut pop asal Ngawi kembali membuktikan eksistensinya di dunia musik Tanah Air. Dalam waktu kurang dari dua minggu, album live terbaru milik Denny Caknan sukses mencuri perhatian dengan menembus angka 1 juta stream.

Album yang berkolaborasi dengan Megah Music ini merupakan rekaman dari konser Denny Caknan di Malaysia. Hal ini sekaligus pencapaian penting bagi Denny Caknan, karena untuk pertama kalinya ia merilis album live dengan format Dolby Atmos yang diproduksi di luar negeri.

Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream
Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream

Kesuksesan perilisan album live tersebut tak lepas dari peran penggemar Denny Caknan yang cukup antusias dalam mendukung setiap karya terbarunya. Hal ini terlihat dari dua video musik live Denny Caknan, Sugeng Dalu dan Kartonyono Medot Janji, yang langsung masuk dalam daftar trending YouTube begitu pertama kali diunggah.

Menyusul pencapaian tersebut, Wisnu Wicaksana selaku A&R Megah Music, mengungkapkan rencana menarik yang telah disiapkan untuk tahun depan. Ia menyebutkan bahwa mereka berencana menggarap beberapa proyek menarik yang melibatkan kolaborasi dengan artis atau grup lokal.

“Untuk tahun depan, mungkin kita akan coba beberapa project seru dengan artis - artis lokal atau grup lokal, tunggu tanggal mainnya,” ujarnya.

Melalui gebrakan ini, Denny Caknan semakin mantap melangkah jauh di industri musik Indonesia. Album live konsernya menjadi pencapaian penting yang mencerminkan dedikasinya dalam menghadirkan karya-karya berkualitas dengan sentuhan inovasi.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097414/denny_caknan-4ofc_large.jpg
Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3081982/denny_caknan-9C6i_large.jpg
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016683/denny-caknan-akhirnya-ungkap-wajah-baby-cunda-MjcHZ5A3gl.jpg
Denny Caknan Akhirnya Ungkap Wajah Baby Cunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996083/denny-caknan-kembali-tegaskan-bella-bonita-tidak-merebutnya-dari-happy-asmara-ZDukCc7AlD.jpg
Denny Caknan Kembali Tegaskan Bella Bonita Tidak Merebutnya Dari Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/33/2974161/denny-caknan-kepo-dengan-rasa-asi-bella-bonita-teh-tarik-uPe2sQERNG.jpg
Denny Caknan Kepo dengan Rasa ASI, Bella Bonita: Teh Tarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2973047/denny-caknan-ungkap-nama-anak-pertamanya-ini-maknanya-mh3w9hSnK3.jpg
Denny Caknan Ungkap Nama Anak Pertamanya, Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement