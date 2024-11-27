Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream

JAKARTA - Denny Caknan, musisi dangdut pop asal Ngawi kembali membuktikan eksistensinya di dunia musik Tanah Air. Dalam waktu kurang dari dua minggu, album live terbaru milik Denny Caknan sukses mencuri perhatian dengan menembus angka 1 juta stream.

Album yang berkolaborasi dengan Megah Music ini merupakan rekaman dari konser Denny Caknan di Malaysia. Hal ini sekaligus pencapaian penting bagi Denny Caknan, karena untuk pertama kalinya ia merilis album live dengan format Dolby Atmos yang diproduksi di luar negeri.

Kesuksesan perilisan album live tersebut tak lepas dari peran penggemar Denny Caknan yang cukup antusias dalam mendukung setiap karya terbarunya. Hal ini terlihat dari dua video musik live Denny Caknan, Sugeng Dalu dan Kartonyono Medot Janji, yang langsung masuk dalam daftar trending YouTube begitu pertama kali diunggah.

Menyusul pencapaian tersebut, Wisnu Wicaksana selaku A&R Megah Music, mengungkapkan rencana menarik yang telah disiapkan untuk tahun depan. Ia menyebutkan bahwa mereka berencana menggarap beberapa proyek menarik yang melibatkan kolaborasi dengan artis atau grup lokal.

“Untuk tahun depan, mungkin kita akan coba beberapa project seru dengan artis - artis lokal atau grup lokal, tunggu tanggal mainnya,” ujarnya.

Melalui gebrakan ini, Denny Caknan semakin mantap melangkah jauh di industri musik Indonesia. Album live konsernya menjadi pencapaian penting yang mencerminkan dedikasinya dalam menghadirkan karya-karya berkualitas dengan sentuhan inovasi.

