HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Trauma Usai Nyaris Tersambar Api saat Manggung, Rian DMasiv: Takut Kena Lagi

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |09:20 WIB
Trauma Usai Nyaris Tersambar Api saat Manggung, Rian DMasiv: Takut Kena Lagi
Rian DMasiv. (Foto: Ravie)
A
A
A

JAKARTA - Pengalaman nyaris tersambar api saat manggung membuat vokalis DMasiv, Rian Ekky Pradipta, mengalami trauma. Insiden yang berlangsung pada September lalu itu juga membuatnya cukup emosi.

Kala itu, Rian dan para personel lainnya langsung mengadakan meeting dadakan bersama penyelenggara acara. Dia berpesan agar pihak panitia lebih memperhatikan keselamatan bintang tamunya.

"Waktu selesai acara kita langsung brief deh. Langsung kita panggil semua orang-orang yang bertanggung jawab. Dan, ini nggak boleh gini lagi nih," tutur Rian di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Jadi, setelah kejadian kemarin, itu gue kalau ngeliat ada kayak Fire lah. Fire lah gitu ya. Gue langsung agak ngejauh gitu. Takutnya kena lagi. Jadi, bener-bener masih ada sedikit trauma lah," tambahnya.

Di sisi lain, pelantun Jangan Menyerah itu bersyukur selamat dari kejadian mengerikan tersebut.

Ke depan, DMasiv dan tim juga berkomitmen lebih teliti melakukan pengecekan ulang di area panggung.

"Cukup marah sih setelah panggung. Tapi, ya Alhamdulillah yang penting kan selamat ya. Kita juga harus lebih hati-hati, lebih detail lagi. Ngasih tahu kondisi panggung dan lain-lain," ujar Rian.

"Karena, memang situasinya kan kadang-kadang ada yang ya manajemen kita mungkin lupa, nge-check dulu," tutupnya.

(qlh)

