HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melody Laksani Tak Keberatan Jadi Duta Petani Milenial, Latar Pendidikannya Cocok

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |06:57 WIB
Melody Laksani Tak Keberatan Jadi Duta Petani Milenial, Latar Pendidikannya Cocok
Melody Laksani. (Foto: IG @melodylaksani92)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Melody Laksani baru-baru ini membagikan foto sedang terjun di lahan pertanian dan viral di media sosial. Bahkan Melody juga diusulkan menjadi duta petani milenial oleh netizen. 

Tentunya hal itu bukan karena foto saja, mengingat Melody Laksani juga orang yang berkompeten di bidang pertanian. Ya, Melody Laksani adalah lulusan Universitas Padjadjaran jurusan Agroteknologi. Oleh sebab itu Melody tidak keberatan diusulkan menjadi duta petani milenial.

"Sebenernya enggak apa-apa juga, karena menurut aku, aku kan sarjana pertanian juga ya Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya orang memanggil aku duta petani atau Melodi petani, it's okay," kata Melody Laksani dikutip dari YouTube Populer Seleb, Minggu (24/11/2024).

Mantan leader JKT48 itu juga sampai sekarang menjabat sebagai Duta Pertanian dan Pangan untuk kerja sama Jepang-ASEAN sejak 2018.

Perempuan bernama lengkap Melody Nurramdhani Laksani itu sudah sering turun ke lahan pertanian untuk menanam jenis-jenis sayuran. 

Halaman:
1 2
