HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shanty Denny Mantap Berhijab setelah Tersentuh Ucapan Anak: Kakak Malu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |12:03 WIB
A
A
A

JAKARTA - Shanty Denny, istri dari komedian Denny Cagur, mengungkapkan alasan mendalam di balik keputusannya untuk berhijab. Shanty mulai mengenakan hijab sejak tahun 2016, dan ternyata keputusan tersebut dipicu oleh ucapan putra sulungnya, Fabian Muhamad Yahva, atau akrab disapa Abi.

Shanty menceritakan bahwa momen tersebut terjadi ketika Abi masih duduk di bangku kelas satu sekolah dasar (SD). Saat itu, Shanty hendak menjemput Abi di sekolah Islam dengan penampilan yang cukup terbuka.

"Dulu sebelum berhijab, aku pakai baju yang segini, celana pendek, terus robek di sini," ujar Shanty dalam kanal YouTube Venna Melinda Channel.

Saat Shanty tiba di sekolah, Abi tiba-tiba meminta ibunya untuk tetap berada di mobil dan tidak turun menjemputnya.

"Kata dia, 'Mami nanti jemput nggak usah turun ya. Mami diem di mobil aja. Nanti kakak aja yang ke sini,'" kenang Shanty.

Terkejut dengan permintaan anaknya, Shanty bertanya apa alasan Abi menyuruhnya tetap di mobil. Jawaban Abi benar-benar membuat Shanty berpikir mendalam.

"'Nggak usah, kakak malu,' katanya. Aku langsung kaget, kok malu kenapa kak?" tanya Shanty pada Abi.

 

