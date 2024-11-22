Rimar Callista Blakblakan Ungkap Kriteria Pria Idaman

JAKARTA - Penyanyi berbakat jebolan Indonesia Idol, Rimar Callista, kembali mencuri perhatian, tidak hanya dengan bakatnya di dunia musik, tetapi juga dengan sisi personal yang jarang ia tunjukkan kepada publik. Baru- baru ini, Rimar yang ditemui tim Okezone di iNews Tower, Jakarta Pusat, secara blak-blakan mengungkapkan kriteria pasangannya.

Di hadapan sang ibu, Sarwindah Lestari, Rimar menjelaskan bahwa dirinya tak memiliki kriteria spesifik mengenai tampilan pasangannya, yang terpenting baginya adalah komunikasi yang selaras.

“Sebenarnya aku ga ada kriteria si, soalnya aku bukan yang suka sama orang karena wajahnya atau apanya cuma lebih ke nyambungnya aja,” ujar Rimar.

Rimar Callista Blakblakan Ungkap Kriteria Pria Idaman

Selain komunikasi, Rimar juga menambahkan bahwa memiliki pasangan yang berprestasi tentu akan lebih menarik.

“Sama berprestasi, karena yang berprestasi lebih menarik aja gitu si,” tutur Rimar.

Tak banyak yang tahu, penyanyi berusia 27 tahun ini ternyata pernah menjalin hubungan dengan pria asal Spanyol. Baginya, cukup berat jika harus menjalin hubungan dengan seseorang dari latar belakang budaya yang berbeda.

Oleh karena itu, Rimar kini berharap dipertemukan dengan jodoh asal Indonesia agar meminimalisirkan perbedaan.

“Kalau bisa orang Indonesia, karena pengalaman sebelumnya sama orang yang bukan Indonesia terlalu banyak beda budaya, banyak perbedaan yang ga bisa disatukan,” jelas Rimar.

Sang ibu pun tak mempermasalahkan kriteria pasangan Rimar. Yang terpenting baginya adalah Rimar bisa bahagia dengan pilihannya. Namun, meskipun diberikan kebebasan dalam mencari pasangan, Rimar ternyata kerap meminta orang tuanya mencarikannya jodoh.

“Kalo saya si yang penting Rimar suka, tapi si Rimar malah ‘udah mami papi pilihin aja’,” ungkap Sarwindah Lestari.

Menanggapi pernyataan sang ibu, Rimar menjelaskan bahwa pasangan yang dipilihkan oleh kedua orang tuanya akan lebih mudah mendapatkan restu daripada jika ia mencari pasangan sendiri.

“Aku mikirnya kalo dari orang tua berarti restu udah ada, jadi mungkin lebih lancar jalannya daripada aku nyari sendiri,” terang Rimar.

Ditanya perihal usia menikah, Rimar mengaku berencana menikah di usia 30 tahunan. Keputusan ini didasari oleh keinginannya yang tidak mau terburu - buru dan menyamakan usia sang ibu ketika menikah.

“Aku maunya 30-an karena sama juga kaya mami,” kata Rimar.