Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Chintya Gabriella Spill Tema Single Baru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |00:17 WIB
Chintya Gabriella Spill Tema Single Baru
Chintya Gabriella Spill Tema Single Baru (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Chintya Gabriella tengah mempersiapkan peluncuran single terbarunya yang membawa tema aktivitas sehari-hari dengan pesan penuh makna.

 Lagu ini dirancang untuk menjadi pengingat bagi pendengar agar tetap memaknai hidup meski berada dalam perjalanan penuh ambisi. Di bawah naungan label Wecord, Chintya memasuki babak baru dalam karier musiknya melalui karya yang sarat inspirasi.

Chintya menjelaskan bahwa lagu terbarunya ini dipersembahkan bagi mereka yang menjalani hidup dengan tekad besar dan dedikasi tinggi.

Chintya Gabriella Spill Tema Single Baru
Chintya Gabriella Spill Tema Single Baru

“Tema lagunya lebih ke aktivitas sehari-hari, tapi juga sebagai pengingat untuk orang-orang yang ambisius. Apapun pekerjaan dan ambisinya, lagu ini ingin menyampaikan bahwa kita harus memaknai hidup ini sebaik-baiknya,” ungkap Chintya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement