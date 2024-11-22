Chintya Gabriella Spill Tema Single Baru

JAKARTA - Chintya Gabriella tengah mempersiapkan peluncuran single terbarunya yang membawa tema aktivitas sehari-hari dengan pesan penuh makna.

Lagu ini dirancang untuk menjadi pengingat bagi pendengar agar tetap memaknai hidup meski berada dalam perjalanan penuh ambisi. Di bawah naungan label Wecord, Chintya memasuki babak baru dalam karier musiknya melalui karya yang sarat inspirasi.

Chintya menjelaskan bahwa lagu terbarunya ini dipersembahkan bagi mereka yang menjalani hidup dengan tekad besar dan dedikasi tinggi.

Chintya Gabriella Spill Tema Single Baru

“Tema lagunya lebih ke aktivitas sehari-hari, tapi juga sebagai pengingat untuk orang-orang yang ambisius. Apapun pekerjaan dan ambisinya, lagu ini ingin menyampaikan bahwa kita harus memaknai hidup ini sebaik-baiknya,” ungkap Chintya.