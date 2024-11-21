Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ruth Marini Tak Ragu Ambil Peran di Series Second Account, Ini Alasannya 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |13:12 WIB
Ruth Marini Tak Ragu Ambil Peran di Series Second Account, Ini Alasannya 
Ruth Marini tak ragu ambil peran di series Second Account. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Aktris Ruth Marini memerankan karakter Vera di series Second Account Vision+ yang dapat disaksikan GRATIS di sini. Menariknya, tak hanya memerankan karakter Vera yang merupakan seorang polisi, dia juga berperan di balik layar menjadi produser series genre thriller misteri ini. Ruth Marini mengaku sangat tertarik dengan karakter Vera yang diperankannya. 

“Aku tertarik dengan karakter Vera, aku sangat antusias sama karakter Vera,” ujar Ruth Marini. 

Selain itu, dari judulnya saja, Second Account terasa relate dengan kehidupan saat ini dan langsung mengundang rasa penasaran. 

“Banyak dari kita sebagai pengguna media sosial aktif memiliki akun kedua, atau biasa disebut second account. Dari judulnya kita sudah tau itu second account, kita relate dengan itu. Mungkin sebagian besar dari kita pengguna media sosial aktif memiliki second account, apapun fungsinya” kata Ruth Marini pada event Press Conference dan Screening Second Account, belum lama ini. 

Series Second Account memiliki plot yang jarang ditemukan dalam cerita-cerita lain. Tidak hanya menghibur, Second Account juga mengajarkan kita tentang pentingnya bijak menggunakan media sosial. Series Second Account bercerita tentang Rini (Givina) yang tiba-tiba mendapatkan kabar duka atas meninggalnya sang kakak, Dewi (Naura Hakim) akibat bunuh diri. Rini yang tidak percaya alasan kematian Dewi, memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. 

 

