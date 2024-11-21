Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lina Mukherjee Tampil Nyentrik Usai Bebas dari Penjara

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |12:20 WIB
Lina Mukherjee Tampil Nyentrik Usai Bebas dari Penjara
Lina Mukherjee Tampil Nyentrik Usai Bebas dari Penjara (Foto: IG Lina)
A
A
A

JAKARTA - Lina Mukherjee resmi bebas dari Lapas Perempuan Kelas II A Palembang pada Rabu (20/11/2024). 

Konten kreator yang dikenal dengan gaya khas Indianya ini mendapatkan kebebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan atas kasus kontroversial terkait konten makan kulit babi sambil mengucapkan Bismillah.

Momen kebebasan Lina diabadikan oleh timnya melalui akun TikTok @linamukherjeeteam. Dalam video tersebut, Lina terlihat bahagia memamerkan surat kebebasannya sambil digandeng oleh petugas lapas.

Lina Mukherjee Tampil Nyentrik Usai Bebas dari Penjara
Lina Mukherjee Tampil Nyentrik Usai Bebas dari Penjara

Pada hari kebebasannya, Lina tampil mencolok dengan gaun ungu terang yang didesain sendiri olehnya. Penampilannya semakin menarik perhatian dengan aksesori serba ungu, termasuk anting, tas, dan sepatu heels tinggi. Gaya ini mencerminkan keceriaannya setelah akhirnya bisa kembali menikmati kebebasan.

"Baju ini aku design sendiri," tulis Lina melalui Instagram Story di akun pribadinya, @linamukherjee_, pada Kamis (21/11/2024).

Setelah bebas, Lina menghabiskan waktu bersantai dengan menyantap makanan dan menginap di hotel. Dalam perjalanan menggunakan mobil, ia menyempatkan diri mengucapkan terima kasih kepada para artis yang setia menunjukkan kepedulian selama dirinya berada di penjara, di antaranya Dinar Candy, Saipul Jamil, Annisa Bahar, dan Isa Zega.

Lina mengungkap bahwa Dinar Candy adalah sosok yang paling banyak membantunya selama masa tahanan.

"Aku ucapin buat Dinar Candy ya, terima kasih banget. Selama aku di lapas, dia kasih aku uang jajan terus. Sebulan bisa tiga sampai empat kali. Dia orang paling baik yang pernah aku kenal. Bahkan pas aku bebas, dia beliin tiket pulang."

 

Halaman:
1 2
