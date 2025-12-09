Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Ngaku Tertarik Beli Hutan Pakai Uang Pribadi Agar Tak Ditebang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:52 WIB
Atta Halilintar <i>Ngaku</i> Tertarik Beli Hutan Pakai Uang Pribadi Agar Tak Ditebang
Atta Halilintar
JAKARTA - Sederet public figure baru-baru ini banjir simpati netizen soal ajakan kembali menghijaukan hutan khususnya di pulau Sumatera yang terdampak banjir bandang. Banyak artis ikut patungan hingga miliar Rupiah untuk ‘membeli’ dan menghidupkan kembali hutan yang gundul dan dirusak

Ramainya ajakan itu juga disorot selebritis, Atta Halilintar. Melihat aksi kepedulian alam ini, suami Aurel Hermansyah ini mendukung bahkan ikut tertarik membeli hutan untuk merawat dan menghijaukannya.

“Semua kebaikan itu baik, mungkin aku pribadi pengen beli hutan juga agar hutannya itu tidak bisa ditebang. Ini satu hal yang luar biasa,” ungkap Atta saat ditemui di Studio RCTI+, Jakarta Barat, Senin (8/12/2025).

Seperti diketahui, artis seperti Denny Cakna hingga Denny Sumargo siapkan dana hingga miliaran Rupiah untuk membeli hutan. Ide yang berawal dari cuitan netizen ini mendapat banyak dukungan publik termasuk para public figure.

Atta pun menilai hal ini jadi salah satu dukungan masyarakat yang makin peduli dengan keasrian dan pelestarian alam agar tak terus menerus dirusak hingga bisa berimbas pada bencana alam.

