Ria Ricis Minta Maaf Usai Moana Kelewat Gemas hingga Diduga Kasar ke Azura

Belakangan ini putri Ria Ricis dan Teuku Ryan, Moana menjadi sorotan netizen saat kehadirannya di perayaan ulang tahun Azura, putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Sebab, beredar video di TikTok yang memperlihatkan Moana sedang menghampiri Azura dengan tangannya yang ingin menyentuh pipi Azura.

Beberapa netizen pun menegur perilaku Moana karena menduga Moana terlalu gemas kepada Azura sehingga hampir mencongkel pipinya. Unggahan video ini pun dibagikan oleh akun @rumpi_gosip.

"Lihat itu jari telujuk bukan cuma menyentuh tapi mencongkel gitu," tulis @doy**

"Mungkin takut digaruk mukanya Moana. Anaknya kan petakilan kayak emaknya," ujar @mars***

Melihat netizen yang mengeluhkan perilaku putrinya, Ria Ricis pun bereaksi. Dia meminta maaf atas perlakukan putrinya terhadap Azura.

"Untuk semuanya saya minta maaf atas apa yang dilakukan Moana," tulis Ria Ricis, dikutip Kamis (21/11/2024).