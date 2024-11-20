Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jenazah Liam Payne Dimakamkan Hari Ini, Personel One Direction Reuni di Pemakaman?

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |20:02 WIB
Jenazah Liam Payne Dimakamkan Hari Ini, Personel One Direction Reuni di Pemakaman? (Foto: IG Liam Payne)
LONDON - Pemakaman Liam Payne, yang meninggal dunia pada 16 Oktober 2024, akan digelar hari ini, Rabu (20/11/2024). Prosesi pemakaman akan berlangsung secara tertutup di kawasan Home Counties, Inggris, dengan hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat.

Dilansir dari Daily Mail, keempat mantan anggota One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, dan Louis Tomlinson, dikabarkan akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada rekan mereka. Penggemar yang telah lama menantikan reuni One Direction pun berharap momen ini terjadi, meskipun dalam suasana yang sangat memilukan.

Liam Payne, yang meninggal pada usia 31 tahun, mengalami cedera kepala fatal setelah terjatuh dari balkon kamar hotelnya di lantai tiga di Buenos Aires, Argentina.

Ayah Liam, Geoff Payne, telah membawa jenazah putranya kembali ke Inggris dua minggu lalu setelah pihak kepolisian Argentina menyelesaikan investigasi atas kematiannya. Berdasarkan hasil otopsi, penyebab kematian Liam adalah cedera kepala akibat jatuh tersebut.

