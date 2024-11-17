Fadly Faisal Akhirnya Go Publik dengan Maudy Effrosina

JAKARTA - Fadly Faisal akhirnya membagikan potret dengan perempuan yang belakangan diisukan dekat dengannnya, Maudy Effrosina. Beberapa momen manis keduanya kini hadir di Instagram Fadly, seolah menjawab rasa penasaran netizen yang selama ini menanyakan terkait hubungan asmara yang terjalin di antara keduanya.

Setelah hubungan asmaranya kandas dengan Rebecca Klopper, kini Fadly Faisal menggandeng Maudy Effrosina yang terpaut usia lima tahun lebih tua darinya.

Tepat di hari ulang tahun sang kekasih, Fadly Faisal membagikan potret momen kejutan yang diberikan dirinya bersama rekan-rekan Maudy, serta beberapa potret lain dirinya bersama Maudy.

Kakak selebgram Fuji itu mengunggah foto kebersamaan dirinya dengan Maudy sembari memberikan ucapan selamat ultah.

"Happy birthday cantik," tulis Fadly Faisal dengan emoji hati.