HOME CELEBRITY MOVIE

Abidzar Al Ghifari Yakin Guna-Guna Itu Ada: Semua Ciptaan Tuhan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |21:53 WIB
Abidzar Al Ghifari Yakin Guna-Guna Itu Ada: Semua Ciptaan Tuhan
Abidzar Al Ghifari yakin guna-guna itu ada. (Foto: Ayu Utami/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Abidzar Al Ghifari kembali membintangi film terbarunya. Kali ini, anak almarhum ustadz Jefri Al Buchori itu membintangi film horor berjudul Guna-guna Istri Muda, produksi Falcon Black. 

Di dalam film tersebut, Abidzar berperan sebagai Leo, anak seorang dukun yang diperankan oleh Happy Salma. Terlepas dari perannya, di kehidupan aslinya sebagai anak seorang ustadz, Abidzar mengaku percaya bahwa guna-guna itu ada.

"Buat gua pribadi, gua percaya dan tidak percaya. Gak percayanya karena gua gak akan mungkin gua menelusuri dan mempelajari atau bahkan sampai mengimplementasikan," kata Abidzar Al Ghifari saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Sebagai orang yang paham agama, Abidzar yakin bahwa guna-guna itu ada karena itu semua ciptaan Tuhan. 

"Cuma cukup untuk meyakini bahwa ya udah, karena semua ciptaan Tuhan. Kita hidup juga dengan nafasnya Tuhan, jadi diyakini aja," kata Abidzar.

Kendati yakin, anak kedua Umi Pipik ini hanya sebatas tahu saja dan tidak mencoba untuk menggali lebih jauh lagi. 

"Gua pribadi cukup tau aja, yakin kalau bahwa yang mungkin itu ada. Tapi balik lagi itu tergantung kita mau bawanya ke putih atau hitam," kata Abidzar.

 

Halaman:
1 2
