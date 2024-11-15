Biodata dan Agama Aghniny Haque yang Unjuk Gigi di Series Bertema Zombie

JAKARTA – Aghniny Haque kembali menunjukkan kemampuan aktingnya dengan berperan sebagai karakter utama dalam serial Zona Merah. Usai mencuri perhatian masyarakat lewat aktingnya dalam film drama religi kontroversial bertajuk Tuhan, Izinkan Aku Berdosa, Aghniny Haque kembali menjadi sorotan.

Dalam serial web ini, Aghniny Haque kembali memerankan karakter utama bernama Maya. Maya merupakan seorang pekerja pabrik kayu yang harus mencari adiknya, Adi, yang hilang secara misterius. Dalam pencarian tersebut, Maya menemui serangkaian peristiwa aneh yang melibatkan mayat hidup di dalamnya.

Akting Aghniny yang selalu memukau dan totalitas ditambah dengan premis cerita yang menarik membuat serial web ini sangat ditunggu oleh banyak orang.

Aghniny Haque merupakan seorang model, aktris, dan mantan atlet taekwondo asal Indonesia yang lahir di Semarang, 8 Maret 1997. Aghniny Haque lahir dari pasangan Suryono R. Permono (Ayah) dan Asma Farida (Ibu) yang menganut agama Islam.

Sebelum berkarier sebagai aktris di industri hiburan tanah air, Aghniny sempat tergabung dalam tim nasional Taekwondo Indonesia pada tahun 2011. Tidak hanya itu, Aghniny juga sempat meraih beberapa penghargaan, seperti medali perunggu dalam Sea Games 2013, medali perak dari ajang taekwondo se-Asia 2014, dan masih banyak lagi.

Sayangnya, karier Aghniny sebagai atlet taekwondo harus pupus karena ia mengalami cedera lutut ketika mengikuti ajang Sea Games Singapura tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat Aghniny harus didegradasi dari pelatihan nasional 2016.

Setelah itu, Aghniny pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, Semarang. Namun tak di sangka, di sana Aghniny malah mendapat tawaran untuk mengikuti casting film Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 (2018).

Ia pun lolos dan memerankan karakter Puteri Rara Murni. Setelah itu, Aghniny Haque melanjutkan kariernya di bidang akting dengan membintangi sejumlah film, seperti Perempuan Tanah Jahanam (2019), KKN di Desa Penari (2022), Mencuri Raden Saleh (2022), dan Pemandi Jenazah (2024).

Aghniny diketahui pernah memenangkan kategori Aktris Terfavorit Pilihan Penonton di Festival Film Indonesia 2022 untuk perannya sebagai Sarah ‘The Brute’ dalam film aksi perampokan Indonesia berjudul Mencuri Raden Saleh (2022).