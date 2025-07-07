Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Horor Aghniny Haque Terjebak dalam Toilet Pukul 02.00 Dini Hari

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |07:30 WIB
Cerita Horor Aghniny Haque Terjebak dalam Toilet Pukul 02.00 Dini Hari
Cerita Horor Aghniny Haque Terjebak dalam Toilet Pukul 02.00 Dini Hari. (Foto: Okezone/Muhammad Fadli Ramadhan)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Aghniny Haque membagikan cerita horor yang dialaminya saat syuting film Selepas Tahlil. Dia mengaku, saat itu menjalani syuting selama 18 hari di sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. 

Saat break syuting, aktris 28 tahun itu mengaku, mengalami peristiwa tak terduga di dalam toilet lokasi syuting. Sang aktris mengaku, terkunci di dalam toilet lokasi syuting selama 40 menit. 

“Enggak tahu lagi sial atau apa, tahu-tahu aku terkunci di toilet, jam 02.00 dini hari pula,” ujarnya saat ditemui awak media di Jakarta, pada 6 Juli 2025.

Padahal, menurut Aghniny, dia sudah diingatkan kru untuk tidak hilang konsentrasi selama berada di lokasi syuting. Namun setelah menyelesaikan urusannya di toilet, dia terkejut saat pintu tak bisa dibuka.

Untuk menepis rasa takut sambil menunggu bantuan datang, sang aktris mengaku, menyibukkan diri dengan membaca kandungan shampoo yang ada di dalam kamar mandi.

