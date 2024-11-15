Jessica Iskandar Berharap Melahirkan Anak Ketiga di Tanggal Cantik, Ini Alasannya

Jessica Iskandar Berharap Melahirkan Anak Ketiga di Tanggal Cantik, Ini Alasannya (Foto: IG Jedar)

JAKARTA - Jessica Iskandar yang akrab disapa Jedar, kini tengah menantikan kehadiran anak ketiganya bersama sang suami, Vincent Verhaag. Bayi yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan ini menjadi momen spesial yang sangat dinantikan keluarga mereka.

Jedar mengungkapkan harapannya untuk dapat melahirkan secara normal, seperti kelahiran dua anak sebelumnya, El dan Don.

"Mudah-mudahan bisa normal. Kakak-kakaknya, El dan Don, lahir normal, jadi semoga adiknya juga. Aku takut banget kalau caesar, takut dibelek," ungkap Jedar dalam wawancaranya yang dikutip dari YouTube Starpro, Jumat (15/11/2024).

Jessica Iskandar Berharap Melahirkan Anak Ketiga di Tanggal Cantik, Ini Alasannya

Selain itu, Jedar juga memiliki keinginan agar anak ketiganya lahir pada tanggal cantik di bulan Desember, seperti 12-12-2024. Namun, karena ia ingin melahirkan secara normal, tanggal kelahiran tidak bisa ditentukan seperti pada operasi caesar.

"Penginnya sih di tanggal cantik, 12-12-24. Tapi kan kalau normal, kita nggak bisa pesan tanggal seperti caesar," tambahnya.

Untuk itu, Jedar mencoba memberi afirmasi positif kepada dirinya dan bayi dalam kandungannya agar dapat lahir sesuai harapan.

"Aku cuma bisa afirmasi ke bayi, ‘Ayo bayi kita, sabar-sabar ya, tunggu tanggal cantik, oke?’" ucapnya sambil tersenyum.