Jalani Perawatan, Vidi Aldiano: Perjuangan Belum Berakhir

JAKARTA - Vidi Aldiano kini masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Malaysia setelah kesehatannya kembali menurun. Melalui akun Instagram pribadinya, Vidi membagikan kondisi terbarunya dengan mengenakan baju operasi, sembari mencoba tersenyum dan memberi semangat pada dirinya sendiri.

"Pertarungan berlanjut. Semangat yok, bisa yok!” tulis Vidi di akun @vidialdiano, Kamis (14/11/2024).

Unggahan tersebut langsung dibanjiri doa dan dukungan dari para penggemar serta sahabat. Dalam Instagram Story-nya, Vidi mengungkapkan bahwa perjuangannya melawan kanker ginjal belum selesai. Meskipun sulit, ia bertekad untuk tidak menyerah.

"Perjuangan belum berakhir. Membangun kembali semangat dari hari ke hari jelas merupakan tantangan," tulisnya dalam bahasa Inggris.