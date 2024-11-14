Kesehatan Vidi Aldiano Drop, Isyana Sarasvati Mohon Doa

JAKARTA - Vidi Aldiano mengabarkan bahwa kesehatannya sedang menurun dan kini dirawat di sebuah rumah sakit di Selangor, Malaysia, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Mengetahui kabar ini, Isyana Sarasvati menyampaikan doa agar sahabatnya segera pulih. Ia berharap Vidi selalu sehat dan mengingatkan agar menjaga istirahat serta tidak terlalu kelelahan.

"Pokoknya selalu mendoakan teman-teman sehat, terutama harus cukup istirahat dan jangan sampai kecapekan," ujar Isyana di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

Vidi dijadwalkan menjadi bintang tamu dalam konser tunggal Isyana bertajuk "Lost in Harmony" pada 16 November 2024 di Istora Senayan, Jakarta.

Isyana berharap Vidi bisa segera pulih agar dapat hadir dalam perayaan 10 tahun dirinya berkarya. Namun, yang terpenting baginya saat ini adalah kesehatan sang sahabat.

"Semoga nanti tiga hari lagi Vidi bisa nyanyi di konser tunggal aku. Kita semua sedang berdoa agar dia bisa terus istirahat dan segera pulih. Yang utama dia sehat dulu," tambah Isyana.

Sebelumnya, Vidi membagikan potret tangannya yang dipasangi infus melalui Instagram. Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatannya memang kerap menurun tiba-tiba, meski sebelumnya merasa bugar. Aktivitas yang padat belakangan ini membuatnya harus menjalani hari-hari yang cukup berat.