Single Coba Jadi Aku, Prinsa Mandagie Angkat Jahatnya Trauma Masa Kecil

JAKARTA - Prinsa Mandagie akhirnya kembali dengan karya terbarunya, sebuah single berjudul Coba Jadi Aku. Tak cuma itu, lagu ini hadir dalam bentuk film pendek dengan judul yang sama.

“Banyak orang yang mengenal saya sebagai penyanyi soundtrack dari Layangan Putus, dan baru setelah itu saya debut sebagai aktris di film Jurnal Risa. Jadi, saya berpikir, kenapa tidak menggabungkan kedua hal ini untuk menciptakan sebuah karya yang unik," ujar Prinsa saat berbagi cerita tentang proyek comeback-nya ini.

Lagu Coba Jadi Aku sendiri mengisahkan tentang patah hati seorang anak yang membawa trauma masa kecil hingga dewasa. Lagu ini ditulis oleh Clara Riva dan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembuatannya, termasuk S/EEK sebagai produser, Yusuf Albantani untuk vocal engineering, serta Barsena Bestandhi yang bertindak sebagai vocal director dan vocal producer. Proses mixing dan mastering lagu ini dikerjakan oleh Dimas Pradipta.

Single Coba Jadi Aku, Prinsa Mandagie Angkat Jahatnya Trauma Masa Kecil

Selain itu, dalam pembuatan film pendek Coba Jadi Aku, Prinsa terlibat langsung baik sebagai pemeran maupun penggagas cerita.

"Ide untuk film pendek ini datang dari saya sendiri, yang kemudian dikembangkan bersama sutradara, Mas Prabu Genta," ungkap Prinsa. "Selain menjadi penggagas cerita, saya juga ikut terlibat sebagai cast di film ini," tambahnya.

Film pendek Coba Jadi Aku memang terasa seperti pelengkap bagi single ini, karena Prinsa ingin menyampaikan pesan yang lebih mendalam lewat visual. Dia berharap para pendengar dan penonton bisa merasakan pengalaman yang sama dengan cerita yang ada di lagu dan film tersebut.

Tak hanya itu, Prinsa juga mengajak penggemar untuk berbagi kisah mereka yang terkait dengan lagu ini melalui media sosial dengan tagar #CobaJadiAku.

"Saya ingin mendengar cerita-cerita versi teman-teman di media sosial. Makanya, saya buat konten #CobaJadiAku untuk mengumpulkan cerita-cerita mereka," jelasnya.