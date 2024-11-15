Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Musisi Malaysia, Ryenald Guntabid Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Raim Laode

Brigitta Putri , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |07:01 WIB
Musisi Malaysia, Ryenald Guntabid Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Raim Laode
Musisi Malaysia, Ryenald Guntabid Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Raim Laode
A
A
A

JAKARTA Ryenald Guntabid, penyanyi asal Malaysia mengungkapkan keinginannya untuk melakukan kolaborasi dengan musisi-musisi Indonesia.

Ryenald Guntabid, diketahui sedang melakukan Promo Tour Jakarta bersama dua penyanyi asal Malaysia lainnya, Amir Jahari dan Alyssa Dezek. Dalam tur promo ini, Ryenald akan mempromosikan lagu yang baru dirilisnya bertajuk Lumangad Oku Dika.

Tur promosi ini dilakukan Ryenald setelah melihat besarnya antusiasme dan potensi dari audiens Indonesia terhadap karyanya. Selain itu, tur promosi ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi Ryenald untuk melebarkan sayap di industri musik Internasional.

Musisi Malaysia, Ryenald Guntabid Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Raim Laode
Musisi Malaysia, Ryenald Guntabid Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Raim Laode

Sehubungan dengan turnya di Indonesia, Ryenald mengungkapkan keinginannya untuk berkolaborasi dengan musisi-musisi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Ryenald banyak mengambil inspirasi dari lagu-lagu Indonesia selama menciptakan lagu.

“Saya merasa bakal cocok dengan Raim Laode atau Mario G. Klau karena genre keduanya mirip dan satu selera dengan saya,” ungkap Ryenald saat ditemui tim Okezone di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Selain Raim Laode dan Mario G. Klau, Ryenald juga mengaku bahwa dirinya merupakan penggemar berat Rizky Febian dan ingin sekali berkolaborasi dengan pelantun Kesempurnaan Cinta tersebut.

“Lebih bagus lagi kalau bisa berkolaborasi dengan Rizky Febian,” imbuhnya penuh semangat.

Selama tur promosi di Jakarta, Ryenald sempat tampil dan membawakan lagu barunya, Lumangad Oku Dika, di Swag Event yang diselenggarakan di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan belum lama ini.

Ryenald pun bercerita bahwa ia sempat merasa takut karena ini merupakan kali pertamanya menyanyikan lagu Lumangad Oku Dika di depan masyarakat Jakarta meskipun Ryenald sudah beberapa kali datang ke Indonesia.

“Ini kan beda sama Malaysia. Jadi saya takut mereka gak suka, tapi untungnya semua orang di sana kelihatan enjoy dengan penampilan saya,” ujar Ryenald Guntabid.

 

