Pesan Haru Kim So Eun Lepas Song Jae Rim: Goodbye My Friend

SEOUL - Kim So Eun mengungkapkan belasungkawa atas berpulangnya aktor Song Jae Rim. Lewat Instagram, dia mengunggah sebuah pesan haru untuk suami virtualnya tersebut.

“Tak ada kata di bumi ini yang bisa menggambarkan sakitku karena kehilanganmu. Aku berharap, dia tidak merasa kesepian dalam perjalanannya,” ujar sang aktris.

Kim So Eun yang membagikan fotonya bersama Song Jae Rim menambahkan, “Goodbye, my friend. Sampai kita bertemu lagi. Aku sudah melepas kepergianmu dengan baik. Jadi kau tak perlu khawatir lagi tentangku.”

Song Jae Rim dan Kim So Eun pertama kali dipertemukan sebagai suami istri dalam program We Got Married yang ditayangkan MBC, pada 2014-2015.

Pesan Haru Kim So Eun Lepas Song Jae Rim. (Foto: SBS)

Chemistry manis mereka sebagai pasangan virtual membuat keduanya kembali digaet sebagai pasangan dalam drama Our Gap Soon, yang dirilis SBS pada 2016. Sejak itu, keduanya menjadi teman baik.