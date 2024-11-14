Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farel Tarek Bahas Perjuangan dan Patriotisme di Momen Hari Pahlawan

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |15:50 WIB
Farel Tarek Bahas Perjuangan dan Patriotisme di Momen Hari Pahlawan
Farel Tarek Bahas Perjuangan dan Patriotisme di Momen Hari Pahlawan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Farel Tarek memperingati Hari Pahlawan dengan membahas pentingnya moral dan sikap patriotisme dalam konten terbarunya. Dia menyoroti sejumlah kasus yang sempat viral sebagai refleksi atas kemunduran moral di Indonesia. 

Salah satu contoh yang ditampilkan adalah kisah Agus, seorang penerima donasi yang justru menyalahgunakan dana bantuan untuk kepentingan pribadi. Menurut Farel, apa yang dilakukan Agus adalah bukti kemerosotan moral yang sudah tak bisa diabaikan.

Farel merasa miris melihat perjuangan para pahlawan terdahulu seolah menjadi sia-sia oleh tindakan-tindakan yang merusak martabat bangsa. Namun, Farel dengan rendah hati mengakui bahwa dirinya juga belum sempurna dalam menjalani nilai-nilai moral.

Dia juga belajar lebih dalam tentang makna pahlawan sejati. Dalam konten tersebut, Farel berdialog dengan Jenderal Soedirman melalui teknik editing. Dia menyampaikan penghormatan atas perjuangan sang Jenderal.

Soedirman dikenal karena kegigihannya dalam memimpin Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melawan tentara sekutu dengan menggunakan taktik gerilyanya dalam agresi militer Belanda pada 1949.

Jenderal yang pernah memimpin BKR dan PETA itu, berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Farel bahkan memperagakan cara perang gerilya, di mana pasukan bersembunyi di semak-semak lalu menyerang secara tiba-tiba. 

Farel juga mengisahkan strategi Soedirman yang berhasil menipu tentara Belanda dengan mengenakan pakaian mengaji dan menyamar sebagai warga biasa seperti sedang melakukan tahlilan, sebuah contoh kecerdasan taktis yang menginspirasi.

Halaman:
1 2
