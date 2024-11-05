Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farel Tarek Susuri Rumah Hantu Braga demi Temukan Hantu Miskin

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |14:30 WIB
Farel Tarek Susuri Rumah Hantu Braga demi Temukan Hantu Miskin
Farel Tarek Susuri Rumah Hantu Braga demi Temukan Hantu Miskin. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Farel Tarek menyambangi Rumah Hantu Braga untuk bertemu Hantu Miskin yang diyakininya sudah mencuri uangnya. Setelah keluar dari ruangan penuh kengerian, dia bertemu dengan sosok penjaga tua. 

Pria tua itu kemudian mengarahkan Farel ke lantai bawah untuk bertemu keluarga Cika, sosok yang menjadi korban tumbal di rumah tersebut. Menariknya, pria itu mewanti-wanti Farel agar tak melihat ke belakang selama perjalanan.

Farel Tarek memberanikan diri untuk meminta tips untuk melawan setan dalam bahasa Sunda kepada penjaga tua itu. Sang penjaga kemudian memberikan satu kalimat rahasia yang diucapkan Farel untuk mengusir rasa takutnya.

Namun di tengah perjalanan, Farel justru dikejar-kejar hantu yang membuatnya terjebak dalam ruangan penuh pocong. Melihat keberadaan para pocong itu, Farel semakin ketakutan.

Farel Tarek
Farel Tarek Susuri Rumah Hantu Braga demi Temukan Hantu Miskin. (Foto: YouTube/@farelogic)

Setelah menyelesaikan tantangan di dalam rumah, Farel Tarek pun harus menghadapi ujian terakhir yaitu naik mobil hantu. Sendirian di dalam mobil, Farel kembali diteror berbagai hantu yang membuatnya panik. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151909/farel_tarek-clMG_large.jpg
Parodi Sekolah Mencekam! Farel Tarek Diseret ke Barak Gara-Gara Telat 7 Detik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151907/farel_tarek-DPSr_large.jpg
Ketika Farel Tarek Bongkar Kelakuan Aneh Ibel yang Bikin Ngakak sekaligus Nyeremin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146043/farel_tarek-5FtS_large.jpg
Farel Tarek Bahas Bahaya AI Lewat Sketsa Komedi Satir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144711/farel_tarek-wjdc_large.jpg
Farel Tarek Hadirkan Sketsa Komedi Anak Sekolah dari Generasi ke Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144709/tongkrongan_toxic-1XFB_large.jpg
Farel Tarek Hadirkan Realita Sosial Anak Muda Lewat Sitkom Tongkrongan Toxic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3139017/farel_tarek-FJ2k_large.jpg
Farel Tarek Bahas Fenomena Fans Timnas Indonesia: Dari Dukun Bola hingga Penonton Sotoy
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement