Farel Tarek Susuri Rumah Hantu Braga demi Temukan Hantu Miskin

JAKARTA - Farel Tarek menyambangi Rumah Hantu Braga untuk bertemu Hantu Miskin yang diyakininya sudah mencuri uangnya. Setelah keluar dari ruangan penuh kengerian, dia bertemu dengan sosok penjaga tua.

Pria tua itu kemudian mengarahkan Farel ke lantai bawah untuk bertemu keluarga Cika, sosok yang menjadi korban tumbal di rumah tersebut. Menariknya, pria itu mewanti-wanti Farel agar tak melihat ke belakang selama perjalanan.

Farel Tarek memberanikan diri untuk meminta tips untuk melawan setan dalam bahasa Sunda kepada penjaga tua itu. Sang penjaga kemudian memberikan satu kalimat rahasia yang diucapkan Farel untuk mengusir rasa takutnya.

Namun di tengah perjalanan, Farel justru dikejar-kejar hantu yang membuatnya terjebak dalam ruangan penuh pocong. Melihat keberadaan para pocong itu, Farel semakin ketakutan.

Farel Tarek Susuri Rumah Hantu Braga demi Temukan Hantu Miskin. (Foto: YouTube/@farelogic)

Setelah menyelesaikan tantangan di dalam rumah, Farel Tarek pun harus menghadapi ujian terakhir yaitu naik mobil hantu. Sendirian di dalam mobil, Farel kembali diteror berbagai hantu yang membuatnya panik.