Bagikan Foto Tangan Diinfus, Vidi Aldiano: Gw Drop

JAKARTA - Vidi Aldiano mengabarkan kondisi kesehatannya yang kembali menurun. Suami dari Sheila Dara ini membagikan foto tangannya yang tengah diinfus melalui unggahan di Instagram Story, menandakan dirinya sedang tidak fit.

Dalam unggahan tersebut, Vidi mengungkapkan bahwa kesehatannya seringkali tidak dapat diprediksi. Suatu hari ia merasa sehat, namun keesokan harinya kondisi tubuhnya bisa tiba-tiba menurun drastis.

"Cerita hidup gue hari-hari: Kemarin bisa sehat, hari ini bisa drop segitunya," tulisnya di Instagram @vidialdiano, dikutip Selasa (12/11/2024).

Vidi juga menyampaikan bahwa dua minggu ke depan kemungkinan akan menjadi masa yang cukup berat baginya.

"2 minggu ke depan sepertinya akan tough (sulit)," ungkapnya.

Namun demikian, penyanyi "Nuansa Bening" ini menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk memulihkan kesehatannya.

"Aku akan bertahan. Aku harus bertahan," tulisnya dalam bahasa Inggris.