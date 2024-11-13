Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Kolaborasi Apik DJ Lenn dan Bullo Bersama Jayjax

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |03:03 WIB
Intip Kolaborasi Apik DJ Lenn dan Bullo Bersama Jayjax
Intip Kolaborasi Apik DJ Lenn dan Bullo Bersama Jayjax (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - DJ Lenn dan Bullo kini menggandeng Jayjax dari DNA. Hasil kolaborasi ini adalah kombinasi pengalaman mereka dalam sebuah trek Indo Bounce-Big Room baru berjudul Hot Bitches.

“Saya merasa kami sudah membangun chemistry yang bagus sejauh ini. Respon terhadap ‘Becak Never Dies’ sangat luar biasa. Kami mendapat banyak pesan dari teman-teman yang mengatakan bahwa lagu itu diputar di mana-mana; mulai dari klub, taksi, sampai kantin. 

Saat ini momentum Indo Bounce benar-benar terasa dan tampaknya genre ini tidak akan cepat hilang. Kolaborasi ini seperti latihan kreatif yang seru untuk menghasilkan karya lanjutan,” kata Lenn.

Intip Kolaborasi Apik DJ Lenn dan Bullo Bersama Jayjax
Intip Kolaborasi Apik DJ Lenn dan Bullo Bersama Jayjax

Secara lirik, Hot Bitches menggambarkan rayuan romantis kepada lawan jenis. Untuk menikmatinya, cukup dengarkan dari awal, karena lagu ini langsung membawa pendengar ke atmosfer yang khas. 

Perpaduan antara Big Room House dan Indo Bounce terasa mulai dari hook hingga build-up, lalu drop yang dijamin memikat para pengunjung klub di mana saja.

Seperti banyak trek Big Room House dan Indo Bounce lainnya, Hot Bitches paling seru dinikmati secara langsung di klub. Lagu ini makin hidup dengan visual dan arahan dari trio tersebut, yang memasukkan frasa-frasa lokal ke dalam lagu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement