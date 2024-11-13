Intip Kolaborasi Apik DJ Lenn dan Bullo Bersama Jayjax

JAKARTA - DJ Lenn dan Bullo kini menggandeng Jayjax dari DNA. Hasil kolaborasi ini adalah kombinasi pengalaman mereka dalam sebuah trek Indo Bounce-Big Room baru berjudul Hot Bitches.

“Saya merasa kami sudah membangun chemistry yang bagus sejauh ini. Respon terhadap ‘Becak Never Dies’ sangat luar biasa. Kami mendapat banyak pesan dari teman-teman yang mengatakan bahwa lagu itu diputar di mana-mana; mulai dari klub, taksi, sampai kantin.

Saat ini momentum Indo Bounce benar-benar terasa dan tampaknya genre ini tidak akan cepat hilang. Kolaborasi ini seperti latihan kreatif yang seru untuk menghasilkan karya lanjutan,” kata Lenn.

Secara lirik, Hot Bitches menggambarkan rayuan romantis kepada lawan jenis. Untuk menikmatinya, cukup dengarkan dari awal, karena lagu ini langsung membawa pendengar ke atmosfer yang khas.

Perpaduan antara Big Room House dan Indo Bounce terasa mulai dari hook hingga build-up, lalu drop yang dijamin memikat para pengunjung klub di mana saja.

Seperti banyak trek Big Room House dan Indo Bounce lainnya, Hot Bitches paling seru dinikmati secara langsung di klub. Lagu ini makin hidup dengan visual dan arahan dari trio tersebut, yang memasukkan frasa-frasa lokal ke dalam lagu.