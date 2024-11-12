Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Girang Eks Manajer Divonis 2,6 Tahun Penjara Atas Kasus Penggelapan Dana

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |17:30 WIB
Fuji Girang Eks Manajer Divonis 2,6 Tahun Penjara Atas Kasus Penggelapan Dana
Fuji Girang Eks Manajer Divonis 2,6 Tahun Penjara Atas Kasus Penggelapan Dana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami Putri, atau akrab disapa Fuji, menanggapi vonis terhadap mantan manajernya, Batara Ageng (BA), dalam kasus penggelapan dana yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa, 12 November 2024.

Majelis hakim PN Jakbar menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara kepada Batara Ageng setelah dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan dana, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Batara Ageng terbukti secara sah melakukan penggelapan terhadap orang yang terjalin hubungan kerja,” ujar hakim ketua dalam sidang tersebut. "Menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan," tambahnya.

Fuji Girang Eks Manajer Divonis 2,6 Tahun Penjara Atas Kasus Penggelapan Dana
Fuji Girang Eks Manajer Divonis 2,6 Tahun Penjara Atas Kasus Penggelapan Dana

Setelah sidang, Fuji yang hadir di persidangan mengaku puas dengan putusan hakim.

“Alhamdulillah, semua prosesnya berjalan cepat, dan aku juga cukup puas dengan hasilnya,” ucap Fuji kepada wartawan.

Bagi Fuji, yang terpenting adalah agar Batara mendapat efek jera atas perbuatannya yang melanggar hukum. Mengenai kerugian sekitar Rp1,3 miliar, Fuji memilih untuk ikhlas dan berfokus ke depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement