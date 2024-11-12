7 Anak Artis Tak Diakui Ayahnya

JAKARTA - Sebanyak 7 anak artis yang tak diakui orangtuanya akan dibahas dalam artikel ini. Berbagai alasan, mulai dari hubungan pribadi yang rumit, masalah finansial, hingga perbedaan pandangan menjadi pemicu keretakan hubungan.

Ironisnya, salah satu orang tua harus membesarkan anak yang tak diakui oleh pasangannya seorang diri. Reaksi publik pun beragam, banyak yang memberikan dukungan kepada anak tersebut, sementara sebagian lainnya penasaran dengan alasan di balik keputusan orangtuanya.

7 Anak Artis Tak Diakui Orang Tua

1. El Barack Alexander

El Barack Alexander merupakan putra pertama Jessica Iskandar dengan seorang pria keturunan bangsawan Jerman bernama Ludwig. Keluarga Ludwig diketahui enggan mengakui keberadaan El Barack.

Beruntung, kini El Barack tidak lagi kekurangan kasih sayang seorang ayah karena memiliki Vincent Verhaag sebagai ayah sambungnya.

2. Ario Kiswinar Teguh

Motivator sekaligus presenter Mario Teguh pernah menjadi sorotan publik usai Ario Kiswinar Teguh mengaku sebagai anak kandungnya. Tepatnya di tahun 2016, Ario membawa bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa ibunya, Aryani Soenarto, pernah menikah dengan Mario teguh.

Dalam salah satu program televisi swasta, Mario tak mengelak bahwa ia pernah menikahi ibu Ario, namun ia mengatakan bahwa Ario adalah anak dari hubungan gelap Aryani dengan pria lain.

Meski hasil dari tes DNA menunjukan Ario benar - benar anaknya, hingga kini Mario tetap enggan mengakui Ario.

3. Christian Husein Sitompul

Pengacara sekaligus artis, Ruhut Sitompul juga sempat menggemparkan publik setelah tak menganggap keberadaan putranya. Anak bernama Christian Husein Sitompul tersebut adalah hasil dari pernikahan pertamanya dengan Anna Rudhiantiana Legawati.

Pada tahun 2011, Christian Husein Sitompul melaporkan perlakuan ayahnya kepada pihak berwajib. Laporan tersebut terkait dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul.

4. Puteri Modiyanti

Puteri Modiyanti adalah putri dari aktris senior Sandy Harun, yang sekaligus kakak dari aktris Donna Harun. Di tahun 2006, Sandy pernah menyatakan bahwa Puteri adalah anak kandungnya dari pernikahan siri bersama Tommy Soeharto.

Sejak Puteri berusia 8 tahun hingga kini, Tommy belum pernah memberikan tanggapan terkait pengakuan tersebut.