HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Telefon Andre Taulany Usai Isu Sindir Gelar Doktor

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |20:15 WIB
Raffi Ahmad Telefon Andre Taulany Usai Isu Sindir Gelar Doktor
Raffi Ahmad Telefon Andre Taulany Usai Isu Sindir Gelar Doktor (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad menanggapi berita viral terkait sindiran dari kerabatnya, Andre Taulany, mengenai gelar doktor miliknya. Alih - alih marah, suami Nagita Slavina itu justru merespon isu tersebut dengan santai.

Dalam unggahan Instagram story milik Andre Taulany (11/11/2024), keduanya nampak sedang melakukan video call sambil bercanda. Video call yang diprakarsai oleh Desta itu menunjukan Raffi yang tertawa dan malah mengajak Andre touring.

“Ji dimana lo? Bercanda lo keterlaluan Ji,” canda Desta sambil memberikan handphone ke Raffi.

“Ji kapan touring?” sahut Raffi.

Raffi Ahmad Telefon Andre Taulany Usai Isu Sindir Gelar Doktor
Raffi Ahmad Telefon Andre Taulany Usai Isu Sindir Gelar Doktor

Tak lama kemudian, Desta kembali membahas gelar Doctor Honoris Causa yang dimiliki Raffi.

“Gelar lo apa Ji?” tutur Desta.

“Sultan di langit,” tanggap Andre.

Percakapan tersebut membuat pria dengan julukan “Sultan Andara” tertawa lepas. Hal ini juga mendapat respon positif dari netizen yang menyoroti hubungan persahabatan Raffi dan Andre yang tetap terjaga baik.

Sebelumnya, Andre Taulany menjadi sorotan usai melakukan parodi mengenai gelar kehormatan milik Raffi di salah satu program televisi swasta. Saat ditanya tentang gelarnya, Andre menjawab bahwa gelarnya adalah sultan di langit.

“Gelarnya apa namanya?” tanya Andika Pratama.

“Sultan di langit,” seru Andre.

Candaan tersebut dianggap netizen sebagai bentuk sindiran terhadap ayah dari Rafathar, sebab Gelar Doktor Honoris Causa (H.C.) miliknya diperoleh dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), yang diduga palsu.

 

