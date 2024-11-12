Jaga Hubungan Baik, Meiska Ajak Fans Seru-seruan Bareng

JAKARTA - Meiska Adinda baru-baru ini membagikan pengalamannya ketika mengajak fansnya untuk seru-seruan bareng di depan billboard yang menampilkan wajahnya di kawasan Ratu Plaza, Jakarta Selatan.

Meiska mengungkap kalau hal tersebut di luar rencananya. Pada saat itu, Meiska memang sedang berada di Jakarta untuk mengikuti sebuah kegiatan, namun ia menyempatkan untuk datang dan membuat dokumentasi di depan billboard wajahnya yang ada di depan Ratu Plaza tersebut.

Billboard yang menampilkan wajah Meiska tersebut memang merupakan bagian dari promosi album terbarunya, Hanya Figuran, yang baru saja rilis secara perdana di industri musik tanah air pada 12 Juli 2024.

Melihat billboard dan videotron besar yang menampilkan wajahnya, Meiska tidak dapat membendung kebahagiaannya. Ia pun memutuskan untuk mendokumentasikan momen bahagia tersebut bersama fansnya, Meiteam.

“Aku seneng banget bisa bertemu teman-teman Meiteam pas di Jakarta kemarin. Walaupun cuman sebentar, tapi aku bisa cerita banyak hal ke mereka,” terang Meiska dengan antusias.

Bersamaan dengan itu, Meiska juga mengajak Meiteam untuk seru-seruan dengan membuat konten bareng untuk campaign #AbsenmukaMeiska yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya @meiskaadindap.

“Timingnya pas banget dan aku juga dapat support dari Spotify. Jadinya aku bisa #AbsenmukaMeiska raksasa bareng Meiteam,” tambah Meiska, masih dengan antusiasme yang sama.