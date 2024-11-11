Bandelnya Sahila Hisyam saat SD, Jadi Ketua Geng dan Berkelahi di Mushola

JAKARTA - Sahila Hisyam mengungkapkan pengalaman masa kecilnya sebagai ketua geng saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Sahila bercerita bahwa geng tersebut terdiri dari delapan teman seangkatannya.

Tidak hanya memimpin geng, Sahila juga pernah terlibat perkelahian dengan temannya karena masalah sepele. Bahkan, kejadian itu terjadi di mushola sekolah dan disaksikan banyak siswa lainnya.

"Dulu aku punya geng, isinya delapan orang. Pernah juga berantem, malah dulu pernah berantem di mushola. Aku sampai ngedudukin temanku gitu, kayak jadi ketua geng gitu," cerita Sahila Hisyam di kanal YouTube Wendy Cagur.

Sahila menggambarkan situasi saat itu seperti adegan di film, di mana teman-teman menyemangatinya dengan sorakan, "ayo, ayo, ayo!"