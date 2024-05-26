Sahila Hisyam Tak Punya Target Menikah Meski Usianya Sudah 32 Tahun

Sahila Hisyam tak punya target menikah meski usianya sudah 32 tahun (Foto: Instagram/sahilahisyam)

JAKARTA - Sahila Hisyam masih betah dengan kesendiriannya. Di usianya yang sudah 32 tahun, bintang film Lara Ati ini mengaku masih belum memiliki target untuk segera menikah.

"Itu nggak (target nikah di 2024) Aku nggak bilang target, aku tuh kalau dari dulu ditanya target nikah kapan aku nggak punya target sih Dari dulu," ujar Sahila Hisyam saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024).

Sejak awal, Sahila Hisyam memang tidak pernah menargetkan soal menikah. Ia lebih suka membiarkan hidupnya mengalir begitu saja.

"Karena ya itu aku nggak mau targetin sih jadi ya udah mengalir aja," terang Sahila Hisyam.

Secara terang-terangan, Sahila Hisyam mengaku belum memiliki pasangan. Namun memang sudah ada yang mencoba mendekati.