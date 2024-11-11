Jryan Karsten Ungkap Makna Cinta Sejati di Momen Pernikahan

JAKARTA - Jryan Karsten membagikan pandangannya tentang arti hidup dan cinta sejati lewat konten YouTube terbarunya yang berjudul ‘JRyan & Clarissa Wedding 19.10.24 (Behind The Scene)’.

Pada awal video, Jryan dan Clarissa terlihat tengah mempersiapkan diri dengan memakai baju pengantin. Terpancar ketegangan sekaligus kebahagiaan di raut wajah mereka.

Momen haru terjadi ketika Jryan melihat Clarissa untuk pertama kali dalam balutan gaun pengantin. Sebuah momen yang menggambarkan cinta dan kekaguman yang mendalam.

Dengan nada penuh syukur, keduanya menjalani prosesi pemberkatan pernikahan yang penuh makna di hadapan keluarga dan kerabat terdekat. Suasana semakin emosional saat janji suci diucapkan, diiringi dengan doa dan harapan dari keluarga.

Jryan Karsten dan Clarissa Vania.

Dalam suasana perayaan yang penuh kebahagiaan, pasangan pengantin juga merasakan hujan kecil yang turun sebagai berkah. Jryan dan Clarissa mengungkapkan rasa syukur mereka kepada para sahabat yang hadir.