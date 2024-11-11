Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jryan Karsten Ungkap Makna Cinta Sejati di Momen Pernikahan

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |16:20 WIB
Jryan Karsten Ungkap Makna Cinta Sejati di Momen Pernikahan
Jryan Karsten Ungkap Makna Cinta Sejati di Momen Pernikahan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Jryan Karsten membagikan pandangannya tentang arti hidup dan cinta sejati lewat konten YouTube terbarunya yang berjudul ‘JRyan & Clarissa Wedding 19.10.24 (Behind The Scene)’. 

Pada awal video, Jryan dan Clarissa terlihat tengah mempersiapkan diri dengan memakai baju pengantin. Terpancar ketegangan sekaligus kebahagiaan di raut wajah mereka. 

Momen haru terjadi ketika Jryan melihat Clarissa untuk pertama kali dalam balutan gaun pengantin. Sebuah momen yang menggambarkan cinta dan kekaguman yang mendalam. 

Dengan nada penuh syukur, keduanya menjalani prosesi pemberkatan pernikahan yang penuh makna di hadapan keluarga dan kerabat terdekat. Suasana semakin emosional saat janji suci diucapkan, diiringi dengan doa dan harapan dari keluarga.

Jryan Karsten dan Clarissa Vania
Jryan Karsten dan Clarissa Vania.

Dalam suasana perayaan yang penuh kebahagiaan, pasangan pengantin juga merasakan hujan kecil yang turun sebagai berkah. Jryan dan Clarissa mengungkapkan rasa syukur mereka kepada para sahabat yang hadir. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184389//azia_riza-0apr_large.JPG
Azia Riza Prank Curhat Jadi Selingkuhan, Reaksinya Bikin Ngakak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184366//azia_riza-45Jc_large.JPG
Azia Riza Ngaku Selingkuh Demi Konten? Lihat Reaksi Orang-Orang Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184295//azbun-6Oat_large.JPG
Pertama Kali Kerja di Akrilo, Azia Ngegombal Terus ke Mas-Mas Karyawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/33/3183772//azbun-9n0M_large.jpeg
Ketika Gen Z Ketemu Mesin Jahit, Auto Bikin Konveksi Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182958//nessie_judge-civ7_large.jpg
Nessie Judge Sampaikan Maaf, Warganet Kompak Beri Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182720//azia_riza-SqvC_large.JPG
Ketika Azia Riza Coba Profesi Serius, Tapi Tetap Kocak di AZBUN NTMC!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement