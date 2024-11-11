Sebulan Dirilis, Film Joker 2 Mulai Tayang Online

JAKARTA - Film Joker 2 atau Joker: Folie à Deux tayang pada Oktober 2024. Joker 2 atau Joker: Folie à Deux memperkenalkan kembali kisah psikotik yang menggugah emosi.

Dalam bahasa Prancis, "Folie à Deux" sendiri memiliki arti "Kegilaan Dua Orang". Ini menekankan akan ada dinamika hubungan penuh manipulasi dan kegilaan bersama.

Joker 2 atau Joker: Folie à Deux melibatkan Lady Gaga sebagai Harley Quinn. Merujuk hal itu, penonton percaya film ini bakal menjadi sebuah musikal yang memukau.

Tangan dingin Todd Phillips selaku sutradara pun diharapkan bisa memberikan kombinasi yang memikat antara drama, misteri, dan thriller.

Sebulan dirilis, film Joker 2 mulai tayang online. Film Joiker 2 tayang di Catchplay+. Tah hanya Joker 2, ada deretan film, serial, dan anime terbaru yang siap menemani penonton Indonesia di bulan November 2024.

Salah satu tayangan yang paling dinantikan adalah penampilan Lady Gaga dalam Joker 2. Berikut adalah empat rekomendasi konten unggulan Catchplay+ bulan ini:

1. JOKER 2

Sekuel film Joker (2019), pemenang dua Oscar, akan hadir dengan judul Joker: Folie à Deux. Disutradarai kembali oleh Todd Phillips, film ini menampilkan Lady Gaga sebagai Harley Quinn dalam kisah cinta tragis bernuansa musikal bersama karakter Arthur Fleck yang diperankan Joaquin Phoenix. Joker 2 akan tayang di Catchplay+ mulai 7 November 2024.

2. SPEAK NO EVIL

James McAvoy kembali berakting dalam film horor terbaru produksi Blumhouse yang merupakan remake dari film Denmark. Speak No Evil menceritakan tentang keluarga yang berjuang bertahan hidup dari pasangan misterius yang mengancam mereka. Film ini dapat disaksikan mulai 27 November 2024.

3. HYSTERIA!

Serial Hysteria! mendapat banyak pujian kritikus dan mencatat skor tinggi di Rotten Tomatoes. Berlatar di tahun 1980-an, serial ini mengisahkan kepanikan sekte setan yang muncul di Happy Hollow setelah seorang atlet SMA hilang secara misterius. Serial penuh misteri ini akan mulai tayang pada 8 November 2024.