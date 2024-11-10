Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Natasha Rizky Bersyukur Selalu Dapat Dukungan Desta

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |08:01 WIB
Natasha Rizky Bersyukur Selalu Dapat Dukungan Desta
Natasha Rizky
A
A
A

JAKARTA - Natasha Rizky mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan mantan suaminya, Desta, terhadap kariernya sebagai penulis. Meski telah berpisah, Desta tetap memberi semangat dan dukungan penuh atas pencapaian Natasha.

Terbaru, Natasha Rizky mendapatkan dukungan dari Desta ketika buku terbarunya yang berjudul Kamu Tidak Istimewa, yang berhasil menembus pasar internasional.

"Desta selalu mendukung, masya Allah," ujar Natasha saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Natasha Rizky Bersyukur Selalu Dapat Dukungan Desta
Natasha Rizky Bersyukur Selalu Dapat Dukungan Desta

Buku tersebut akan dipamerkan dalam sebuah acara di Jepang yang berlangsung pada 14-20 November 2024. Natasha berharap pameran ini dapat membawa kesuksesan bagi bukunya di pasar internasional. 

